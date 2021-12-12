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    Удастся ли ЦСКА взять очки в матче с «Локомотивом»?

    «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.49) на хоккейный матч КХЛ 12 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    Владислав Каменев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Арене-2000» 12 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Декабря 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Локомотив — ЦСКА

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославцы провели 39 поединков, после которых в их копилке оказалось 47 баллов. В зачете Запада они занимают шестое место и опережают соседей снизу на 4 пункта.

    Недавно «Локомотив» скатал три матча на выезде. В двух встречах на чужом льду команда отдала очки хозяевам. В первой игре представленной серии «железнодорожники» слились «Йокериту» (0:2).

    После матча в Финляндии подопечные Игоря Никитина посетили Москву, где их ждала непростая победа над «Спартаком» (2:1 Б) и поражение в напряженной встрече с ЦСКА (0:1 ОТ).

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    Три последних поединка «Локомотив» провел на «Арене-2000». При активной поддержке родных болельщиков ярославцы хлопнули «Сибирь» (3:2), «Авангард» (3:2), а также слились «Автомобилисту» (0:2).

    ЦСКА

    В 38 играх москвичи заработали 52 очка, а в турнирной таблице Западной конференции они опустились не четвертое место. От первой позиции команду отделяют всего 2 балла.

    С конца осени по 6 декабря ЦСКА выбил 5-матчевую серию побед, стартовавшую с гостевых поединков. В Финляндии «армейцы» припечатали «Йокерит» (3:2 ОТ), а в Латвии — рижское «Динамо» (3:2).

    Пару следующих встреч подопечные Сергея Федорова скатали у себя дома. На «ЦСКА Арене» красно-синие обыграли «Металлург» Мг (6:4) и вырвали победу над «Локомотивом» (1:0 ОТ).

    Несколько дней назад ЦСКА зарубился с «Динамо» Москва и вышел победителем (3:2 ОТ). На этом серия команды Федорова тормознулась. В последнем матче «армейцы» крупно слились «Торпедо» (2:5).

    Коэффициенты

    Победа «Локомотива» в предстоящей игре оценивается в 2.52, на ничью букмекеры предлагают поставить за 2.84, а на победу ЦСКА — за 2.49.

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    Прогноз

    В двух поединках из трех последних в Ярославле «Локо» действительно сыграл хорошо, но «армейцы» будут для него самым трудным испытанием на домашней арене, с которым «железнодорожники» рискуют не справиться.

    Ставка

    На данном этапе регулярки команда Федорова рубится за лидерство на Западе и отступать от этого она не планирует. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит за 2.49.

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    «Локомотив» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 12.12.2021. Прогнозы на хоккей. Удастся ли ЦСКА взять очки в матче с «Локомотивом»?
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