В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «САП Центре» 10 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Калифорнийская команда отобрала у соперников 29 очков в 26 матчах. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона ей удалось пролезть в четверку, опередив «Вегас» на 1 пункт.

Последним соперником, которому «Сан-Хосе» сливался при своей публике, был «Торонто». Во встрече 27 ноября «Шаркс» потерпели разгромное поражение (1:4). После этого они покинули солнечную Калифорнию на пять матчей.

В гостях подопечным Боба Бугнера удалось оформить три победы. Эта серия продлилась в играх с «Чикаго» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2) и «Айлендерс» (2:1 ОТ).

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В следующих же выездных матчах «Сан-Хосе» пострадал от «Рейнджерс» и «Коламбуса» (4:6). Но как только «акулы» приехали домой, они припечатали «Калгари» (5:3).

«Миннесота»

Хоккейный клуб из Сент-Пола провел 25 матчей, в которых заработал 37 баллов, что делает его безоговорочным лидером Центрального дивизиона с 7-очковым отрывом от второго места.

Согласно данным архивов, последний раз «Миннесота» проигрывала кому-либо 22 декабря. В тот вечер «дикари» на «Амали Арене» уступили «Тампе-Бэй» в буллитном сражении (4:5 Б).

В семи дальнейших матчах команда Дина Эвансона справилась со всеми своими соперниками. Беспроигрышная серия «Минни» зародилась во встрече с «Нью-Джерси» (3:2 Б).

После игры в Ньюарке «Миннесота» без осечек провела домашнюю часть турнира, в ходе которой хлопнула «Виннипег» (7:1), «Тампу» (4:2), «Аризону» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2) и «Торонто» (4:3 Б). А за пределами родного Штата «дикари» разнесли «Эдмонтон» (4:1).

Коэффициенты

Домашний успех «Сан-Хосе» букмекеры оценивают в 2.97, на ничью они дают коэффициент 4.52, а на победу «Миннесоты» — 2.14.

Прогноз

Банда Дина Эвансона продолжает топить всех , кто попадается ей в соперники. В ходе беспроигрышной серии «Минни» забивает в среднем 4.2 гола. Ну а «Сан-Хосе» сегодня просто не в том состоянии, чтобы разрушить гармонию «Миннесоты».

Ставка

Ожидаем очередной крутой игры от парней из Сент-Пола. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.40.