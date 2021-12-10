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    Продолжит ли «Миннесота» выносить соперников?

    «Сан-Хосе» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.40) на хоккейный матч НХЛ 10 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Миннесота»
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    «Миннесота» в матче с «Эдмонтоном»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «САП Центре» 10 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Декабря 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Миннесота Миннесота
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч Сан-Хосе — Миннесота

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    «Сан-Хосе»

    Калифорнийская команда отобрала у соперников 29 очков в 26 матчах. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона ей удалось пролезть в четверку, опередив «Вегас» на 1 пункт.

    Последним соперником, которому «Сан-Хосе» сливался при своей публике, был «Торонто». Во встрече 27 ноября «Шаркс» потерпели разгромное поражение (1:4). После этого они покинули солнечную Калифорнию на пять матчей.

    В гостях подопечным Боба Бугнера удалось оформить три победы. Эта серия продлилась в играх с «Чикаго» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2) и «Айлендерс» (2:1 ОТ).

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    В следующих же выездных матчах «Сан-Хосе» пострадал от «Рейнджерс» и «Коламбуса» (4:6). Но как только «акулы» приехали домой, они припечатали «Калгари» (5:3).

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола провел 25 матчей, в которых заработал 37 баллов, что делает его безоговорочным лидером Центрального дивизиона с 7-очковым отрывом от второго места.

    Согласно данным архивов, последний раз «Миннесота» проигрывала кому-либо 22 декабря. В тот вечер «дикари» на «Амали Арене» уступили «Тампе-Бэй» в буллитном сражении (4:5 Б).

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    • В семи дальнейших матчах команда Дина Эвансона справилась со всеми своими соперниками. Беспроигрышная серия «Минни» зародилась во встрече с «Нью-Джерси» (3:2 Б).

    После игры в Ньюарке «Миннесота» без осечек провела домашнюю часть турнира, в ходе которой хлопнула «Виннипег» (7:1), «Тампу» (4:2), «Аризону» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2) и «Торонто» (4:3 Б). А за пределами родного Штата «дикари» разнесли «Эдмонтон» (4:1).

    Коэффициенты

    Домашний успех «Сан-Хосе» букмекеры оценивают в 2.97, на ничью они дают коэффициент 4.52, а на победу «Миннесоты» — 2.14.

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    Прогноз

    Банда Дина Эвансона продолжает топить всех, кто попадается ей в соперники. В ходе беспроигрышной серии «Минни» забивает в среднем 4.2 гола. Ну а «Сан-Хосе» сегодня просто не в том состоянии, чтобы разрушить гармонию «Миннесоты».

    Ставка

    Ожидаем очередной крутой игры от парней из Сент-Пола. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.40.

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    «Сан-Хосе» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на хоккей. Продолжит ли «Миннесота» выносить соперников?
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