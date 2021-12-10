Коэффициенты на матч Сан-Хосе — Миннесота
«Сан-Хосе»
Калифорнийская команда отобрала у соперников 29 очков в 26 матчах. В рейтинге Тихоокеанского дивизиона ей удалось пролезть в четверку, опередив «Вегас» на 1 пункт.
Последним соперником, которому «Сан-Хосе» сливался при своей публике, был «Торонто». Во встрече 27 ноября «Шаркс» потерпели разгромное поражение (1:4). После этого они покинули солнечную Калифорнию на пять матчей.
В гостях подопечным Боба Бугнера удалось оформить три победы. Эта серия продлилась в играх с «Чикаго» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2) и «Айлендерс» (2:1 ОТ).
В следующих же выездных матчах «Сан-Хосе» пострадал от «Рейнджерс» и «Коламбуса» (4:6). Но как только «акулы» приехали домой, они припечатали «Калгари» (5:3).
«Миннесота»
Хоккейный клуб из Сент-Пола провел 25 матчей, в которых заработал 37 баллов, что делает его безоговорочным лидером Центрального дивизиона с 7-очковым отрывом от второго места.
Согласно данным архивов, последний раз «Миннесота» проигрывала кому-либо 22 декабря. В тот вечер «дикари» на «Амали Арене» уступили «Тампе-Бэй» в буллитном сражении (4:5 Б).
В семи дальнейших матчах команда Дина Эвансона справилась со всеми своими соперниками. Беспроигрышная серия «Минни» зародилась во встрече с «Нью-Джерси» (3:2 Б).
После игры в Ньюарке «Миннесота» без осечек провела домашнюю часть турнира, в ходе которой хлопнула «Виннипег» (7:1), «Тампу» (4:2), «Аризону» (5:2), «Нью-Джерси» (5:2) и «Торонто» (4:3 Б). А за пределами родного Штата «дикари» разнесли «Эдмонтон» (4:1).
Коэффициенты
Домашний успех «Сан-Хосе» букмекеры оценивают в 2.97, на ничью они дают коэффициент 4.52, а на победу «Миннесоты» — 2.14.
Прогноз
Банда Дина Эвансона
Ставка
Ожидаем очередной крутой игры от парней из Сент-Пола. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.40.