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    «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Коламбус»
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    Дмитрий Орлов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 5 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Вашингтон — Коламбус

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Парни из округа Колумбия скатали 24 матча и набрали за этот период 34 очка. В Столичном дивизионе «Кэпиталз» занимают первое место, опережая преследователей из Нью-Йорка на 3 пункта.

    В нескольких предыдущих встречах «Вашингтон» насыпал очки на счета низших по статусу клубов. Одним из ярких примеров такого расточительства был поединок против «Сиэтла» 22 ноября (2:5).

    Правда, после позорной игры с «Кракеном» ребята Питера Лавиолетта выдали 3-матчевую победную серию. «Кэпс» разделались с «Монреалем» (6:3), «Флоридой» (4:3) и «Каролиной» (4:2).

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    Затащив поединок против «Кейнс», «Вашингтон» снова встретился с «Пантерз», но на этот раз неудачно (4:5). В последнем на сегодня матче «Кэпиталз» отдали победу «Чикаго» в битве буллитов (3:4 Б).

    «Коламбус»

    Хоккеисты из Огайо затащили 24 балла в 21 поединке сезона. В Столичном дивизионе эта команда замыкает первую пятерку. От крайней плей-офф позиции она отклеилась всего на 1 очко.

    На чужом льду «Коламбус» последний раз ставил на место хозяев 23 ноября. В тот игровой вечер «Блю Джекетс» зарубились с «Баффало» и вышли победителями из месива в «КиБанк Центре» (7:4).

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    • После встречи с «Сэйбрз» ребята Брэда Ларсена дважды порадовали домашнюю публику победами. На «Нэшнуайд Арене» «мундиры» разбили «Виннипег» (3:0) и «Ванкувер» (4:2).

    Однако долго серия без поражений «Коламбуса» все же не прожила, поскольку в трех следующих матчах на чужом льду «Блю Джекетс» не справились ни с «Сент-Луисом» (3:6), ни с «Нэшвиллом» (0:6) ни с «Далласом» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На «Вашингтон» букмекеры предлагают зарядить да 1.93, а на победу «Коламбуса» — за 3.34. Ничья оценивается в 4.78.

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    В двух предыдущих матчах «Кэпс» сыграли отвратительно. Сперва они прощелкали камбэк «Флориды», а затем дома пережили поражение от не самого мощного «Чикаго».

    Очевидно, такой расклад не может устраивать Ови и компанию, поэтому во встрече с «Блю Джекетс» парни Лавиолетта сыграют более хладнокровно. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит + ТБ 4.5 за 2.06.

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    «Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на хоккей. Оборвет ли «Вашингтон» цепочку поражений?
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