В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Команда из Глендейла по-прежнему является худшей на Западе. В 23 играх она настреляла всего 12 очков, а в Центральном дивизионе застряла на восьмой позиции, отстав от ближайшего клуба из зоны плей-офф на 12 пунктов.

Во второй половине ноября «Аризона» провела четыре матча из семи на «Хила Ривер Арене». При этом в трех встречах из четырех под присмотром родных трибун команда проиграла.

В Финиксе «Койотис» уступили «Коламбусу» (4:5 Б), а ту самую единственную победу они выбили у «Детройта» (2:1 ОТ). Далее на одну игру парни Андре Туриньи покинули родину, чтобы отобрать очки у «Лос-Анджелеса» в Калифорнии (2:1 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

А праздник в честь возвращения домой «Аризона» испортила встречами с «Эдмонтоном» (3:5) и «Далласом» (2:3). Позже на чужом льду «койоты» прихлопнули «Виннипег» (1:0) и были избиты «Миннесотой» (2:5).

«Вегас»

Хоккеисты из Невады провели 22 поединка, в которых отняли у соперников 24 очка. Сейчас «отбросы» находятся на пятой строчке Тихоокеанского дивизиона, отставая от четвертого «Сан-Хосе» на 1 балл.

В период с 10 по 21 ноября удачный календарь НХЛ позволил «Вегасу» скатать шесть матчей кряду на своей территории, где четырежды «Голден Найтс» победили.

Но как только эта серия завершилась, подопечные Питера Дебура неожиданно посыпались и слились в трех играх из четырех. Сперва в Миссури парни из Лас-Вегаса крупно уступили «Сент-Луису» (2:5).

Затем в Теннесси «Голден Найтс» припечатали «Нэшвилл» (5:2). Вернувшись домой, «Вегас» проиграл «Эдмонтону» (2:3), а путешествие в Калифорнию закончилось для команды Дебура поражением в голевой зарубе с «Анахаймом» (5:6).

Прогноз и ставка

Победа «Аризоны» оценивается в 3.64, а вот на гостей из Лас-Вегаса букмекеры дают коэффициент 1.93. Ничейный результат можно поймать за 4.28.

В трех матчах из четырех предыдущих «отбросы» проиграли, пропустив суммарно 13 голов. Однако хуже всего то, что команда съехала за пределы плей-офф зоны , пропустив вперед пару калифорнийских клубов.

Очевидно, что в игре с последней «Аризоной» банда Дебура будет разрывать соперника в попытках вернуть четвертую строчку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 2.03.