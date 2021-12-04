ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси нейтрализовали во Франции Никита ИосифовИз лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе Валерий КарпинКарпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова
  • 16:15
    • Рангник получил рабочую визу
  • 14:26
    • В России запустился новый легальный букмекер — Астрабет
  • 13:39
    • КХЛ объявила лучших игроков ноября
  • 11:41
    • Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    «Вегас» отыграется на «Аризоне» за свои прошлые неудачи?

    «Аризона» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 4 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Вегас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антуан Руссель
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 05:30 мск. «Аризона» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аризона»

    Команда из Глендейла по-прежнему является худшей на Западе. В 23 играх она настреляла всего 12 очков, а в Центральном дивизионе застряла на восьмой позиции, отстав от ближайшего клуба из зоны плей-офф на 12 пунктов.

    Во второй половине ноября «Аризона» провела четыре матча из семи на «Хила Ривер Арене». При этом в трех встречах из четырех под присмотром родных трибун команда проиграла.

    В Финиксе «Койотис» уступили «Коламбусу» (4:5 Б), а ту самую единственную победу они выбили у «Детройта» (2:1 ОТ). Далее на одну игру парни Андре Туриньи покинули родину, чтобы отобрать очки у «Лос-Анджелеса» в Калифорнии (2:1 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    А праздник в честь возвращения домой «Аризона» испортила встречами с «Эдмонтоном» (3:5) и «Далласом» (2:3). Позже на чужом льду «койоты» прихлопнули «Виннипег» (1:0) и были избиты «Миннесотой» (2:5).

    «Вегас»

    Хоккеисты из Невады провели 22 поединка, в которых отняли у соперников 24 очка. Сейчас «отбросы» находятся на пятой строчке Тихоокеанского дивизиона, отставая от четвертого «Сан-Хосе» на 1 балл.

    В период с 10 по 21 ноября удачный календарь НХЛ позволил «Вегасу» скатать шесть матчей кряду на своей территории, где четырежды «Голден Найтс» победили.

  • НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», «Торонто» забросил 8 шайб в ворота «Колорадо»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря
  • Сегодня

    • Но как только эта серия завершилась, подопечные Питера Дебура неожиданно посыпались и слились в трех играх из четырех. Сперва в Миссури парни из Лас-Вегаса крупно уступили «Сент-Луису» (2:5).

    Затем в Теннесси «Голден Найтс» припечатали «Нэшвилл» (5:2). Вернувшись домой, «Вегас» проиграл «Эдмонтону» (2:3), а путешествие в Калифорнию закончилось для команды Дебура поражением в голевой зарубе с «Анахаймом» (5:6).

    Прогноз и ставка

    Победа «Аризоны» оценивается в 3.64, а вот на гостей из Лас-Вегаса букмекеры дают коэффициент 1.93. Ничейный результат можно поймать за 4.28.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В трех матчах из четырех предыдущих «отбросы» проиграли, пропустив суммарно 13 голов. Однако хуже всего то, что команда съехала за пределы плей-офф зоны, пропустив вперед пару калифорнийских клубов.

    Очевидно, что в игре с последней «Аризоной» банда Дебура будет разрывать соперника в попытках вернуть четвертую строчку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.96
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гремио — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торонто — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Портленд — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аризона» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Вегас» отыграется на «Аризоне» за свои прошлые неудачи?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры