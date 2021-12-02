НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», «Торонто» забросил 8 шайб в ворота «Колорадо»

«Рейнджерс» — «Филадельфия» 4:1

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Российский вратарь был признан первой звездой матча.

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. В его активе 23 (6+17) очка в 21 матче.

Для «Филадельфии» это поражение стало седьмым кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Труба — 4 (бол., Какко, Лундквист), 3:41 — 1:0. Хант — 3 (Панарин, Фокс), 9:32 — 2:0. Крайдер — 16 (Какко, Зибанежад), 20:34 — 3:0. Фрост — 1 (Аткинсон, Жиру), 29:37 — 3:1. Панарин — 6 (п.в.), 59:16 — 4:1Вратари: Шестеркин — Харт (57:32 — 59:16)Штраф: 19 — 4Броски: 28 (15+5+8) — 34 (11+16+7)

«Рейнджерс» — «Филадельфия»

«Детройт» — «Сиэтл» 4:3 Б

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников стал автором второго гола своей команды в этой игре. В 24 матчах сезона россиянин набрал 13 (8+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Сиэтл» — 4:3 Б (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Фаббри — 5 (бол., Ларкин, Сутер), 24:46 — 1:0. Данн — 2 (бол., Юханссон, Веннберг), 30:44 — 1:1. Донато — 4 (Гурд, Донской), 36:04 — 1:2. Наместников — 8 (Истерли, Зайдер), 38:18 — 2:2. Раймонд — 10 (Ларкин, Зайдер), 46:30 — 3:2. Донато — 5 (Олексяк), 54:16 — 3:3Победный буллит: ЭрнеВратари: Грайсс — ГрубауэрШтраф: 6 — 6Броски: 26 (6+13+7+0) — 24 (7+9+7+1)

«Детройт» — «Сиэтл»

«Оттава» — «Ванкувер» 2:6

«Оттава» проиграла 12 из 13 последних матчей. В 20-ти матчах сезона «Сенаторз» пропустили 79 шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Ванкувер» — 2:6 (1:1, 0:2, 1:3) Голы: Пирсон — 4 (Гарлэнд, Шенн), 1:38 — 0:1. Годетт — 2 (бол., К. Браун, Тирни), 11:52 — 1:1. Мотт — 2 (Гарлэнд, Берроуз), 22:38 — 1:2. Шенн — 1 (Хьюз, Миллер), 39:31 — 1:3. Хорват — 7 (Хьюз, Демко), 44:02 — 1:4. Чейссон — 3 (бол., Миллер, Хьюз), 47:38 — 1:5. Ткачак — 5 (Мете, Норрис), 53:42 — 2:5. Миллер — 8 (бол., Петтерссон, Хьюз), 57:10 — 2:6Вратари: Густавссон — ДемкоШтраф: 14 — 12Броски: 21 (11+5+5) — 35 (11+10+14)

«Детройт» — «Сиэтл»

«Торонто» — «Колорадо» 8:3

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил три шайбы. Это его четвертый хет-трик в НХЛ.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Колорадо» — 8:3 (3:1, 2:1, 3:1) Голы: Нюландер — 11 (Таварес, Керфут), 4:31 — 1:0. Спецца — 5 (Ритчи, Симмондс), 7:57 — 2:0. Мэттьюс — 11 (Марнер, Бантинг), 14:24 — 3:0. Жирар — 2 (Маккиннон, О`Коннор), 19:58 — 3:1. Кадри — 8 (Дж. Джонсон, Ничушкин), 31:57 — 3:2. Дермотт — 1 (Нюландер, Таварес), 32:44 — 4:2. Таварес — 11 (Керфут, Броди), 36:28 — 5:2. Мэттьюс — 12 (Марнер, Бантинг), 40:44 — 6:2. Мэттьюс — 13 (Маззин), 48:41 — 7:2. Энгвалль — 3 (Бантинг, Райлли), 50:08 — 8:2. Кадри — 9 (бол., Ландескуг, Маккиннон), 56:36 — 8:3Вратари: Кэмпбелл — ЮханссонШтраф: 10 — 6Броски: 41 (13+11+17) — 31 (11+12+8)

«Торонто» — «Колорадо»

«Анахайм» — «Вегас» 6:5

«Вегас» проиграл три из четырех последних матчей и опустился на девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 6:5 (0:0, 4:2, 2:3) Голы: Терри — 15 (Драйсдейл, Стил), 24:21 — 1:0. Ракелль — 7 (Милано, Зеграс), 26:26 — 2:0. Каррье — 3 (Амадио), 28:23 — 2:1. Мэнсон — 2, 33:19 — 3:1. Линдхольм — 3 (Милано, Зеграс), 36:49 — 4:1. Уайтклауд — 3 (мен., Янмарк, Хауден), 39:48 — 4:2. Янмарк — 2 (мен., Стоун), 41:58 — 4:3. Драйсдейл — 3 (Милано, Зеграс), 46:55 — 5:3. Пачиоретти — 3 (бол., Теодор), 51:30 — 5:4. Лундестрем — 6 (мен., п.в.), 58:56 — 6:4. Смит — 10 (бол., Пьетранджело, Пачиоретти), 59:31 — 6:5Вратари: Столарз — ЛенерШтраф: 8 — 6Броски: 34 (11+15+8) — 39 (13+10+16)

«Анахайм» — «Вегас»

«Эдмонтон» — «Питтсбург» 5:2

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль на этот раз отметился только одной результативной передачей.

«Питтсбург» проиграл три последних матча.