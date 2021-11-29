В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 29 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Манхэттенские «рейнджеры» сыграли в 20 матчах и заработали в них 29 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команде удалось забронировать третье место.

В начале ноября «Рейнджерс» неудачно съездили в Канаду, где вместо приятных впечатлений получили три поражения подряд. Вернувшись в Нью-Йорк 9 числа, «синерубашечники» выдали четыре победы.

Сперва в «Сквер Гарден» парни Жерара Галлана хлопнули «Флориду» (4:3), а затем в Огайо они расстроили фанатов «Коламбуса» (5:3). В паре домашних матчей «рейнджеры» успели хлопнуть «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Монреаль» (3:2).

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Беспроигрышная вечеринка хоккеистов с Манхэттена накрылась в поединке с «Торонто» (1:2), после которого «Рейнджерс» победили «Баффало» (5:4), «Айлендерс» (4:1) и «Бостон» (5:2).

«Айлендерс»

Эта Нью-Йоркская банда сыграла в 17 матчах и осталась после них всего с 12 очками. В таблице Столичного дивизиона она тонет на восьмом месте, отставая от ближайших конкурентов на 8 баллов.

В воскресный вечер 7 ноября «Айлендерс» в Канаде оформили сухую победу над «Виннипегом» (2:0), после чего для «островитян» наступила темная полоса.

В восьми дальнейших матчах команда Барри Троца проиграла, а в шести — пустила в собственную рамку 4+ шайбы. Первый тревожный звоночек фанаты «Айлс» услышали в Сент-Поле, где их любимцы были избиты «Миннесотой» (2:5).

В следующих выездных играх «Айлендерс» слились «Нью-Джерси» (0:4), «Тампе» (1:4), «Флориде» (1:6). При поддержке родных трибун ситуация не улучшилась. Команда Троца влетела «Калгари» (2:5), «Торонто» (0:3), «Рейнджерс» (1:4) и «Питтсбургу» (0:1).

Прогноз и ставка

Фаворитами встречи считаются «Рейнджерс» с коэффициентом на победу 2.15, на «Айлендерс» букмекеры предлагают котировку 3.16, а на ничью — 4.00.

Ко второму очному матчу сезона парни из Юниондейла подходят в ужасной форме, в то время как «рейнджеры» продолжают набирать очки и надежнее окапываться в тройке лидеров Столичного дивизиона.

В игре с ненавистными соперниками «синерубашечники» при поддержке своих болельщиков не отдадут матч. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.15.