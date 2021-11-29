В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Хонда Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

Калифорнийская команда провела 21 встречу, в которой отобрала у противников 25 очков. На данном этапе чемпионата «утки» замыкают тройку лидеров в Тихоокеанском дивизионе.

С конца прошлого месяца по 17 число текущего «Анахайм» поразил НХЛ 8-матчевой беспроигрышной серией. При этом в пяти поединках отрезка «Дакс» бахнули в створ соперников по 4+ шайбы.

Завершилась крутая цепочка команды Даллас Экинса в родных стенах, где «кряквы» припечатали «Ванкувер» (5:1) и «Вашингтон» (3:2 ОТ). После встречи с «Кэпс» ребят из Калифорнии ожидал ряд потерь.

Все прогнозы на НХЛ

В «Хонда Центре» местная публика увидела поражение своих в игре с «Каролиной» (1:2), после чего на выезде «Дакс» уступили «Нэшвиллу» (2:3) и «Колорадо» (2:5). А в свежем матче в Калифорнии «Анахайм» вынес «Оттаву» (4:0).

«Торонто»

Канадские парни из Онтарио сыграли в 22 матчах и завоевали 31 балл. Такой статистики набора очков достаточно для второй позиции в рейтинге Атлантического дивизиона.

Во вторник, 9 ноября, случилось нечто ужасное. На своем льду «Торонто» пережил крупнейшее в текущем сезоне домашнее поражение. Произошло это неожиданно, в игре с «Лос-Анджелесом» (1:5).

Зато после встречи с «Кингз» парни Шелдона Кифа отпраздновали пять побед кряду. В беспроигрышной серии «Мэйпл Лифс» прошли «Филадельфию» (3:0), «Калгари» (2:1 ОТ), «Баффало» (5:4), «Нэшвилл» (3:0) и «Рейнджерс» (2:1).

Взять небольшую паузу «Торонто» пришлось в поединке с «Питтсбургом» (0:2), после которого команда проехалась по «Айлендерс» (3:0), «Лос-Анджелесу» (6:2) и «Сан-Хосе» (4:1).

Прогноз и ставка

Победа «Анахайма» оценивается в 3.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Торонто» — 1.93.

Разумеется, перед поединком с серьезной канадской компанией «утята» считаются аутсайдерами. Однако на своем льду «Дакс» проиграли только раз в восьми последних встречах.

Для парней Далласа Экинса родные стены сейчас многое решают, поэтому после разгрома одного соперника из Онтарио они попытаются достойно сыграть с другим. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» победит с форой 0 за 2.74.