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    «Анахайм» выстоит в зарубе с «Торонто»?

    «Анахайм» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.74) на хоккейный матч НХЛ 29 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Торонто»
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    Райан Гецлаф
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Хонда Центре» 29 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Ноября 2021 года

    Коэффициенты на матч Анахайм — Торонто

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Анахайм»

    Калифорнийская команда провела 21 встречу, в которой отобрала у противников 25 очков. На данном этапе чемпионата «утки» замыкают тройку лидеров в Тихоокеанском дивизионе.

    С конца прошлого месяца по 17 число текущего «Анахайм» поразил НХЛ 8-матчевой беспроигрышной серией. При этом в пяти поединках отрезка «Дакс» бахнули в створ соперников по 4+ шайбы.

    Завершилась крутая цепочка команды Даллас Экинса в родных стенах, где «кряквы» припечатали «Ванкувер» (5:1) и «Вашингтон» (3:2 ОТ). После встречи с «Кэпс» ребят из Калифорнии ожидал ряд потерь.

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    В «Хонда Центре» местная публика увидела поражение своих в игре с «Каролиной» (1:2), после чего на выезде «Дакс» уступили «Нэшвиллу» (2:3) и «Колорадо» (2:5). А в свежем матче в Калифорнии «Анахайм» вынес «Оттаву» (4:0).

    «Торонто»

    Канадские парни из Онтарио сыграли в 22 матчах и завоевали 31 балл. Такой статистики набора очков достаточно для второй позиции в рейтинге Атлантического дивизиона.

    Во вторник, 9 ноября, случилось нечто ужасное. На своем льду «Торонто» пережил крупнейшее в текущем сезоне домашнее поражение. Произошло это неожиданно, в игре с «Лос-Анджелесом» (1:5).

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    • Зато после встречи с «Кингз» парни Шелдона Кифа отпраздновали пять побед кряду. В беспроигрышной серии «Мэйпл Лифс» прошли «Филадельфию» (3:0), «Калгари» (2:1 ОТ), «Баффало» (5:4), «Нэшвилл» (3:0) и «Рейнджерс» (2:1).

    Взять небольшую паузу «Торонто» пришлось в поединке с «Питтсбургом» (0:2), после которого команда проехалась по «Айлендерс» (3:0), «Лос-Анджелесу» (6:2) и «Сан-Хосе» (4:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Анахайма» оценивается в 3.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Торонто» — 1.93.

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    Разумеется, перед поединком с серьезной канадской компанией «утята» считаются аутсайдерами. Однако на своем льду «Дакс» проиграли только раз в восьми последних встречах.

    Для парней Далласа Экинса родные стены сейчас многое решают, поэтому после разгрома одного соперника из Онтарио они попытаются достойно сыграть с другим. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» победит с форой 0 за 2.74.

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    «Анахайм» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Анахайм» выстоит в зарубе с «Торонто»?
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