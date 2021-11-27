В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 01:00 мск. «Вашингтон» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Кэпиталз» находятся на втором месте с 19 очками. Они имеют столько же баллов, сколько и «Каролина», однако сыграли ребята из округа Колумбия на 2 матча больше.

В начале месяца «Вашингтон» пережил не самый приятный отрезок, слившись трижды кряду. Но после встречи с «Филадельфией» 7 ноября (1:2) «Кэпс» выдали четыре победы.

Парни Питера Лавиолетта прихлопнули «Баффало» (5:3), «Детройт» (2:0), «Коламбус» (4:3) и «Питтсбург» (6:1). А потопил дерзкую серию столичных ребят скромный «Анахайм» на своей территории (2:3 ОТ).

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После потери очков в дуэли с «Дакс» «Вашингтон» отпраздновал три победы в четырех играх. «Кэпс» взяли верх над «Лос-Анджелесом» (2:0) и «Сан-Хосе» (4:0), затем крупно влетели «Кракену» (2:5) и раскатали «Монреаль» (6:3).

«Флорида»

В активе клуба из Санрайза 31 балл, честно заработанный в 19 встречах регулярки. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» лидируют с отрывом от «Торонто» в 2 пункта.

«Флорида» с Эндрю Брюнеттом во главе неожиданно пережила четыре подряд поражения в период с 9 по 14 ноября. Беды команды начались с неудачного визита в Нью-Йорк на матч с «Рейнджерс» (3:4).

После провала на Манхэттене «Флорида» в Ньюарке слилась «Нью-Джерси» (3:7). Затем в Пенсильвании она уступила «Питтсбургу» (2:3 Б), а в дерби штата — «Тампе-Бэй» (2:3 ОТ).

Прийти в себя «Пантерз» смогли лишь в родных стенах. В Санрайзе банда Брюнетта одержала победы над «Айлендерс» (6:1), «Нью-Джерси» (4:1), «Миннесотой» (5:4) и «Филадельфией» (2:1 ОТ).

Прогноз и ставка

Победу «Вашингтона» можно поймать за 2.17, а на победу «Флориды» букмекеры предлагают зарядить за 2.85. Ничья оценивается в 4.66.

В четырех предыдущих играх «Пантерз» победили. Два матча команда закончила с крупной форой в 3+ шайбы, поэтому для «Вашингтона» эта игра будет непростым испытанием .

В борьбе двух тяжеловесов Восточной конференции все может решиться с тонким перевесом, поэтому наши прогноз и ставка — победа «Флориды» с форой 0 за 2.23.