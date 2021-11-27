В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «UBS Арене» 27 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Хоккеисты из Юниондейла, Нью-Йорк, успели провести 16 матчей, в которых им удалось настрелять всего 12 баллов. В зачете Столичного дивизиона команда застряла на самом дне, отпустив ближайших конкурентов на 8 пунктов.

В игре 7 ноября «Айлендерс» в Канаде прихлопнули «Виннипег» (2:0). На этом победы «островитян» закончились. В семи следующих матчах они проиграли, позволив соперникам забить 4+ гола в шести поединках.

Тяжелейшая для «Айлс» серия зародилась в четырех встречах на чужой территории, где парни Барри Троца уступили «Миннесоте» (2:5), «Джерси» (0:4), «Тампе» (1:4) и «Флориде» (1:6).

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Не пошла вверх ситуация и в Нью-Йорке, где «Айлендерс» продолжили крупно проигрывать. При родных фанатах «островитяне» были избиты «Калгари» (2:5), «Торонто» (0:3) и «Рейнджерс» (1:4).

«Питтсбург»

Ребята из Пенсильвании провели 19 матчей, после которых остались с 22 баллами в копилке. Благодаря недавним результатам «Пенс» поднялись на пятое место в Столичном дивизионе.

В период с 14 по 17 ноября «Питтсбург» пережил очередной неприятный отрезок, в ходе которого он отдал очки трем соперникам. В первой такой игре «Пингвинз» влетели «Оттаве» (3:6).

В столице США парни Майка Салливана пострадали от «Вашингтона» (1:6), а у себя на родине — от «Баффало» (1:2). Однако с тех пор «пингвины» пока больше никому не позволяли себя обидеть.

Отправившись в Канаду, «Питтсбург» разделался с «Монреалем» (6:0), «Торонто» (2:0) и «Виннипегом» (3:1). А на «PPG Paints-Арене» «Пенс» разгромили «Ванкувер» (4:1).

Прогноз и ставка

Победу «Айлендерс» можно поймать за 3.10, но фаворитами будут «Пингвинз» с кэфом 2.06. Ничью букмекеры оценивают в 4.56.

Потихоньку команда Майка Салливана начала приходить в сознание после унылого старта сезона. Парни из Пенсильвании стали больше забивать, в то время как в четырех последних матчах они пропустили всего 2 шайбы.

«Айлендерс» же пережили семь поражений и окопались на дне таблицы Столичного дивизиона. Кроме того, ко встрече с «Пингвинз» Нью-Йоркская банда подходит с рядом кадровых потерь, поэтому она рискует слить восьмую игру. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой -1 за 2.22.