«Сибирь»
В 32 играх регулярного первенства сибиряки заработали 34 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда сумела закрепиться на шестом месте.
В первом поединке ноября «Сибирь» дома уступила «Йокериту» (0:2), после чего смогла провести четыре подряд встречи без поражений. При этом пропустила она в этих матчах всего 3 гола.
На чужой территории подопечные Андрея Мартемьянова одержали верх над «Ак Барсом» (2:0), «Куньлунем» (3:1) и «Спартаком» (3:0), после чего у себя дома новосибирцы прибили «Нефтехимик» (3:2 Б).
Прервалась беспроигрышная цепочка матчем с «Трактором» (2:3 Б). Позже «Сибирь» успела прихлопнуть СКА (2:1) и минское «Динамо» (2:1 Б), а также слиться «Сочи» (1:2).
«Авангард»
Омская команда поучаствовала в 32 поединках, заработав в них 40 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «ястребы» окопались на пятой позиции.
Перед уходом КХЛ на паузу в связи Евротуром «Авангард» в Балашихе проиграл «Динамо» Москва (1:3). А после встречи со столичным клубом омичи выдали пять побед подряд.
Беспроигрышная серия команды Боба Хартли началась с пары разгромов в статусе хозяев. При поддержке своих болельщиков «ястребы» раскатали «Куньлунь» (5:0) и «Витязь» (3:0).
Затем «Авангард» снова огорчил «Ред Стар» (4:1), припечатал «Металлург» Мг (3:1) и победил «Амур» (3:1). Последнюю же встречу парни Хартли сдали «Адмиралу» (1:2 Б).
Прогноз и ставка
Победа «Сибири» оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Авангарда» — 2.34.
Сейчас «Сибирь» — это крепкая команда, биться с которой сложно даже топам КХЛ. Особенно когда речь идет о поединках в Новосибирске.
Ближе к концу октября банда Мартемьянова дома успела прихлопнуть «Трактор» и ЦСКА, но с «Авангардом» будет другая история.
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