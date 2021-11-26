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    Какую результативность покажет «Авангард» в Новосибирске?

    «Сибирь»— «Авангард». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч КХЛ 26 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь»— «Авангард»
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    Александр Дергачёв
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь»— «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    Коэффициенты на матч Сибирь — Авангард
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    В 32 играх регулярного первенства сибиряки заработали 34 очка. В турнирной таблице Восточной конференции команда сумела закрепиться на шестом месте.

    В первом поединке ноября «Сибирь» дома уступила «Йокериту» (0:2), после чего смогла провести четыре подряд встречи без поражений. При этом пропустила она в этих матчах всего 3 гола.

    На чужой территории подопечные Андрея Мартемьянова одержали верх над «Ак Барсом» (2:0), «Куньлунем» (3:1) и «Спартаком» (3:0), после чего у себя дома новосибирцы прибили «Нефтехимик» (3:2 Б).

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    Прервалась беспроигрышная цепочка матчем с «Трактором» (2:3 Б). Позже «Сибирь» успела прихлопнуть СКА (2:1) и минское «Динамо» (2:1 Б), а также слиться «Сочи» (1:2).

    «Авангард»

    Омская команда поучаствовала в 32 поединках, заработав в них 40 очков. В турнирной таблице Восточной конференции «ястребы» окопались на пятой позиции.

    Перед уходом КХЛ на паузу в связи Евротуром «Авангард» в Балашихе проиграл «Динамо» Москва (1:3). А после встречи со столичным клубом омичи выдали пять побед подряд.

    Беспроигрышная серия команды Боба Хартли началась с пары разгромов в статусе хозяев. При поддержке своих болельщиков «ястребы» раскатали «Куньлунь» (5:0) и «Витязь» (3:0).

    Затем «Авангард» снова огорчил «Ред Стар» (4:1), припечатал «Металлург» Мг (3:1) и победил «Амур» (3:1). Последнюю же встречу парни Хартли сдали «Адмиралу» (1:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Авангарда» — 2.34.

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    Сейчас «Сибирь» — это крепкая команда, биться с которой сложно даже топам КХЛ. Особенно когда речь идет о поединках в Новосибирске.

    Ближе к концу октября банда Мартемьянова дома успела прихлопнуть «Трактор» и ЦСКА, но с «Авангардом» будет другая история.

    Во второй половине месяца омичи проиграли только раз, кроме того, в пяти поединках они бахнули соперникам минимум трешку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.92.

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    «Сибирь»— «Авангард»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на хоккей. Какую результативность покажет «Авангард» в Новосибирске?
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