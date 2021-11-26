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    В «Веллс Фарго Центре» «Каролина» разделается с «Филадельфией»?

    «Филадельфия» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.36) на хоккейный матч НХЛ 26 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Каролина»
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    Джордан Стаал
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 26 ноября. Начало встречи — в 23:30 мск. «Филадельфия» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия»

    В копилке филадельфийской команды можно обнаружить 20 очков, набранных в 18 поединках. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает седьмое место.

    В последней очной встрече с «Харрикейнз» 13 ноября «Филадельфия» одержала победу на «PNC-Арене» (2:1). После игры с «Каролиной» «Флайерз» потерпели пять поражений в шести матчах.

    В поединке 14 числа, который состоялся в Техасе, команда Алена Виньо пережила разгром от «Далласа» (2:5), после чего на своем льду она сумела вырвать победу над «Калгари» (2:1 ОТ).

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    Две следующих встречи с «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» сдала «Тампе» (3:4 Б) и «Бостону» (2:5). Далее во Флориде «Флайерз» снова слились команде Купера (0:4) и проиграли «Пантерз» (1:2 ОТ).

    «Каролина»

    Хоккеисты из Роли взяли 29 баллов в 18 играх сезона. С такими серьезными цифрами «Харрикейнз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона.

    После поражения от «Филадельфии» на своем льду (1:2) «Каролина» успела поучаствовать в шести встречах, в четырех из которых она отобрала очки у соперников.

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    • В домашнем матче подопечные Рода Бриндамора разделались с «Сент-Луисом» (3:2), после чего в гостях «Кейнс» переиграли «Вегас» (4:2), «Анахайм» (2:1) и «Лос-Анджелес» (5:4).

    Следующий поединок в Калифорнии «Каролина» сдала «Сан-Хосе» (1:2 ОТ). А в последнем матче парни Бриндамора проиграли «Сиэтлу» на «Клаймат Пледж Арене» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Филадельфии» оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Каролины» — 2.21.

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    К матчу против одного из серьезнейших оппонентов Восточной конференции «Филадельфия» подходит с рядом поражений на своем льду.

    Очевидно, что команда Виньо далека от праймовой формы, в то время как «Каролина» сейчас почти идеальна. Поэтому наши прогноз и ставка — «Каролина» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.36.

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    «Филадельфия» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на хоккей. В «Веллс Фарго Центре» «Каролина» разделается с «Филадельфией»?
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