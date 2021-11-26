В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 26 ноября. Начало встречи — в 23:30 мск. «Филадельфия» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия»

В копилке филадельфийской команды можно обнаружить 20 очков, набранных в 18 поединках. В турнирной таблице Столичного дивизиона она занимает седьмое место.

В последней очной встрече с «Харрикейнз» 13 ноября «Филадельфия» одержала победу на «PNC-Арене» (2:1). После игры с «Каролиной» «Флайерз» потерпели пять поражений в шести матчах.

В поединке 14 числа, который состоялся в Техасе, команда Алена Виньо пережила разгром от «Далласа» (2:5), после чего на своем льду она сумела вырвать победу над «Калгари» (2:1 ОТ).

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Две следующих встречи с «Веллс Фарго Центре» «Филадельфия» сдала «Тампе» (3:4 Б) и «Бостону» (2:5). Далее во Флориде «Флайерз» снова слились команде Купера (0:4) и проиграли «Пантерз» (1:2 ОТ).

«Каролина»

Хоккеисты из Роли взяли 29 баллов в 18 играх сезона. С такими серьезными цифрами «Харрикейнз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона.

После поражения от «Филадельфии» на своем льду (1:2) «Каролина» успела поучаствовать в шести встречах, в четырех из которых она отобрала очки у соперников.

В домашнем матче подопечные Рода Бриндамора разделались с «Сент-Луисом» (3:2), после чего в гостях «Кейнс» переиграли «Вегас» (4:2), «Анахайм» (2:1) и «Лос-Анджелес» (5:4).

Следующий поединок в Калифорнии «Каролина» сдала «Сан-Хосе» (1:2 ОТ). А в последнем матче парни Бриндамора проиграли «Сиэтлу» на «Клаймат Пледж Арене» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Филадельфии» оценивается в 2.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Каролины» — 2.21.

К матчу против одного из серьезнейших оппонентов Восточной конференции «Филадельфия» подходит с рядом поражений на своем льду.