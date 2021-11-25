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    «Айлендерс» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч НХЛ 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Рейнджерс»
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    Райан Линдгрен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «UBS Арене» 25 ноября. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.20
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  • 4.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда из Юниондейла сыграла в 15 матчах, после которых осталась лишь с 12 баллами. В турнирной таблице Столичного дивизиона она застряла на восьмой позиции.

    В начале ноября «Айлендерс» посетили Канаду, где оформили парочку побед. Они обыграли «Монреаль» (6:2) и «Виннипег» (2:0). С того момента «островитяне» больше не набрали ни единого балла.

    В шести следующих матчах подопечные Барри Троца проиграли, а в пяти поединках они пропустили 4+ шайбы. Ужасающая серия «Айлс» зародилась в дуэли с «Миннесотой» (2:5).

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    После игры в Сент-Поле «Айлендерс» на выезде успели слиться «Нью-Джерси» (0:4), «Тампе-Бэй» (1:4) и «Флориде» (1:6). Родные же стены не помогли «Айлс» в матчах против «Калгари» (2:5) и «Торонто» (0:3).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркский клуб с Манхэттена принял участие в 18 встречах, в которых взял 25 очков. На данный момент он замыкает первую тройку в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    В дебютной игре этого месяца «Рейнджерс» прихлопнули «Сиэтл» (3:1), после чего пережили три поражения подряд. Растеряли очки «рейнджеры» в поединках с «Ванкувером» (2:3 ОТ), «Эдмонтоном» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

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    • Опомнившись после избиения в Канаде, подопечные Жерара Галлана стрельнули четырьмя победами. «Рейнджеры» одолели «Флориду» (4:3), «Коламбус» (5:3), «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Монреаль» (3:2).

    Серия без поражений «синерубашечников» была испорчена «Торонто» 19 ноября (1:2). Но после той игры парни с Манхэттена оформили крутую победу над «Баффало» (5:4), забив нужный гол за 0.4 секунды до сирены.

    Прогноз и ставка

    Победа «Айлендерс» оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Рейнджерс» — 2.78.

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    Из-за фактора игры в гостях и не лучшей статистики последних очных матчей (пять поражений в шести встречах) «рейнджеры» на бумаге считаются аутсайдерами этого противостояния.

    Но на деле же команда Галлана выглядит сейчас получше ненавистных соперников, поэтому на чужом льду «синерубашечники» перекрасят Нью-Йорк в их цвета. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» в матче за 2.06.

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    «Айлендерс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на хоккей. Какая команда Нью-Йорка покорит город?
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