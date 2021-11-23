НХЛ. Дубль Гаврикова, два ассиста Тарасенко и победная шайба Тренина

«Баффало» — «Коламбус» 4:7

«Коламбус» обыграл «Баффало» со счетом 7:4. В составе «Блю Джэкетс» дублем отличился защитник Владислав Гавриков, который забросил первые шайбы в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Коламбус» — 4:7 (2:2, 2:3, 0:2) Голы: Томпсон — 7 (Олофссон, Йокихарью), 3:38 — 1:0. Рословик — 1 (Веренски, Хофманн), 8:23 — 1:1. Рословик — 2 (Доми, Байрейтер), 14:04 — 1:2. Гиргенсонс — 4 (бол., Миллер, Далин), 19:59 — 2:2. Бьоркстранд — 6 (Нюквист, Дженнер), 20:24 — 2:3. Доми — 2 (Хофманн, Рословик), 20:55 — 2:4. Гавриков — 1 (Пик, Доми), 23:41 — 2:5. Козенс — 4 (Скиннер, Миллер), 24:44 — 3:5. Томпсон — 8 (бол., Далин, Козенс), 29:55 — 4:5. Гавриков — 2 (п.в., Дженнер), 59:15 — 4:6. Керали — 3 (п.в.), 59:50 — 4:7Вратари: Токарски (Делл, 20:55) — КорписалоШтраф: 8-10Броски: 33 (12+6+15) — 29 (10+12+7)

«Коламбус» с 20 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Баффало» с 16 очками — на 13-й строчке.

«Баффало» — «Коламбус» 4:7

«Сент-Луис» — «Вегас» 5:2

«Сент-Луис» обыграл «Вегас» со счетом 5:2. В составе победителей нападающий Владимир Тарасенко отметился двумя ассистами, Клим Костин — одним. Форварды Иван Барбашев и Павел Бучневич очков не набрали. У «Голден Найтс» нападающий Евгений Дадонов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Вегас» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) Голы: Стивенсон — 6 (Пьетранджело), 0:36 — 0:1. Смит — 8 (Хаттон), 6:50 — 0:2. О`Райлли — 3 (Перрон, Парэйко), 10:15 — 1:2. Бозак — 1 (Костин, Фолк), 11:57 — 2:2. Фолк — 3, 12:30 — 3:2. Саад — 8 (бол., Тарасенко, Перрон), 21:28 — 4:2. Миккола — 1 (Томас, Тарасенко), 49:37 — 5:2Вратари: Биннингтон — ЛенерШтраф: 6-4Броски: 31 (13+13+5) — 34 (11+7+16)

«Сент-Луис» и «Вегас» занимают шестое и седьмое места соответственно в таблице Заданой конференции.

«Сент-Луис» — «Вегас» 5:2

«Нэшвилл» — «Анахайм» 3:2

Шайба Якова Тренина принесла «Нэшвиллу» домашнюю победу над «Анахаймом» со счетом 3:2.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Джохансен — 6 (Тренин, Жанно), 12:34 — 1:0. Ракелль — 5 (Зеграс, Милано), 25:47 — 1:1. Гранлунд — 4 (бол., Джохансен), 35:20 — 2:1. Драйсдейл — 2, 43:47 — 2:2. Тренин — 2, 52:10 — 3:2Вратари: Сарос — Гибсон (58:07)Штраф: 4-8Броски: 35 (10+14+11) — 31 (9+7+15)

«Нэшвилл» с 21 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Анахайм» с 23 очками — на четвертой строчке.

«Нэшвилл» — «Анахайм» 3:2

«Виннипег» — «Питтсбург» 1:3

«Питтсбург» на выезде переиграл «Виннипег» со счетом 3:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Питтсбург» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Тонинато — 2 (Пионк, Диллон), 10:27 — 1:0. Зукер — 4 (Родригес, Марино), 34:29 — 1:1. Хейнен — 6 (Руведел, Симон), 43:33 — 1:2. Гюнтцель — 8 (п.в., Картер, Джерри), 57:45 — 1:3Вратари: Хеллибак (57:35 — 57:45) — ДжерриШтраф: 4-4Броски: 31 (11+14+6) — 36 (5+14+17)

«Питтсбург» с 20 очками очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 22 очками — на шестой строчке Запада.

«Виннипег» — «Питтсбург» 1:3

«Колорадо» — «Оттава» 7:5

«Колорадо» победил «Оттаву» со счетом 7:5. Одну из шайб в составе «Эвеланш» забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Российский защитник «сенаторов» Артем Зуб забил свой первый гол в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Оттава» — 7:5 (2:2, 1:1, 4:2) Голы: Ничушкин — 3 (Кадри, Бураковски), 0:50 — 1:0. Сэнфорд — 3 (бол., Томсон, Дель Зотто), 12:53 — 1:1. Макар — 6 (Ландескуг), 13:11 — 2:1. Зуб — 1 (Ткачак), 19:14 — 2:2. Тэйвз — 3 (Кадри, Бураковски), 33:44 — 3:2. Сэнфорд — 4 (Эннис), 36:33 — 3:3. Норрис — 7 (бол., Штютцле, К. Браун), 41:03 — 3:4. Макар — 7, 42:45 — 4:4. Сэнфорд — 5 (Ткачак, Шоу), 45:00 — 4:5. Рантанен — 6 (бол., Бураковски, Кадри), 49:08 — 5:5. Ньюхук — 2 (О`Коннор), 58:27 — 6:5. Кадри — 6 (п.в., Тэйвз), 59:48 — 7:5Вратари: Кемпер (Юханссон, 33:02, Кемпер, 35:29) — Густавссон (58:38)Штраф: 8-10Броски: 40 (10+19+11) — 21 (7+4+10)

«Колорадо» занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Оттава» идет 16-й на «Востоке».

«Колорадо» — «Оттава» 7:5

«Сан-Хосе» — «Каролина» 2:1 ОТ