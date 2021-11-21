В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Хоккейная команда с Урала сыграла в 30 матчах, в которых смогла заработать 31 балл. А в турнирной таблице Восточной конференции она занимает седьмое место.

В игре 30 октября «Автомобилист» знатно поиздевался над «Куньлунем» (8:0). Погром на «Уралец-Арене» превратился в крупнейшую победу «Авто» в КХЛ.

А вот после игры с «Ред Стар» команда Билла Питерса пережила четыре подряд поражения. На чужом льду екатеринбуржцы уступили ЦСКА (0:1), «Северстали» (2:3) и «Ак Барсу» (4:5).

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Вернувшись к себе домой, «Автомобилист» не сумел справиться с «Нефтехимиком» (3:4). В последнем же поединке ребята Питерса раскатали «Амур» (4:0).

«Металлург» Мг

Магнитогорский клуб также провел 30 матчей, в которых ему удалось заработать 49 очков. В зачете Восточной конференции «сталевары» по-прежнему идут первыми.

В период с 19 октября по 2 ноября «Металлург» Мг провел очередную серию без поражений, которая продлилась семь матчей. Закончилась она игрой со СКА (2:3 Б).

После встречи с «лисами» подопечные Ильи Воробьева провели четыре поединка, в трех из которых они уступили. Серия потерь стартовала с зарубы с «Локомотивом» (2:3).

Далее «Металлург» Мг разгромно проиграл «Северстали» (2:5), а также слился «Трактору» (2:3 ОТ). В последнем матче команда Воробьева на своем льду разнесла «Амур» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.30.

В очном матче встретятся команды, которые привыкли забивать друг другу пачками. В восьми личных встречах из десяти предыдущих они на двоих забрасывали 5+ шайб за 60 минут.

В текущем сезоне у будущих соперников также все в норме с голами, поэтому ожидаем очередного «верха» в их зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.85.