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    В Екатеринбурге матч будет результативным?

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    «Автомобилист» в матче с «Куньлунем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Ноября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 15:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    Хоккейная команда с Урала сыграла в 30 матчах, в которых смогла заработать 31 балл. А в турнирной таблице Восточной конференции она занимает седьмое место.

    В игре 30 октября «Автомобилист» знатно поиздевался над «Куньлунем» (8:0). Погром на «Уралец-Арене» превратился в крупнейшую победу «Авто» в КХЛ.

    А вот после игры с «Ред Стар» команда Билла Питерса пережила четыре подряд поражения. На чужом льду екатеринбуржцы уступили ЦСКА (0:1), «Северстали» (2:3) и «Ак Барсу» (4:5).

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    Вернувшись к себе домой, «Автомобилист» не сумел справиться с «Нефтехимиком» (3:4). В последнем же поединке ребята Питерса раскатали «Амур» (4:0).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорский клуб также провел 30 матчей, в которых ему удалось заработать 49 очков. В зачете Восточной конференции «сталевары» по-прежнему идут первыми.

    В период с 19 октября по 2 ноября «Металлург» Мг провел очередную серию без поражений, которая продлилась семь матчей. Закончилась она игрой со СКА (2:3 Б).

    После встречи с «лисами» подопечные Ильи Воробьева провели четыре поединка, в трех из которых они уступили. Серия потерь стартовала с зарубы с «Локомотивом» (2:3).

    Далее «Металлург» Мг разгромно проиграл «Северстали» (2:5), а также слился «Трактору» (2:3 ОТ). В последнем матче команда Воробьева на своем льду разнесла «Амур» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.30.

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    В очном матче встретятся команды, которые привыкли забивать друг другу пачками. В восьми личных встречах из десяти предыдущих они на двоих забрасывали 5+ шайб за 60 минут.

    В текущем сезоне у будущих соперников также все в норме с голами, поэтому ожидаем очередного «верха» в их зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.85.

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на хоккей. В Екатеринбурге матч будет результативным?
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