ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут Португалия — СербияДрама в Лиссабоне. Сербы отправили Португалию в «стыки» голом на 90-й минуте «Вашингтон» забросил шесть шайб в ворота «Питтсбурга»НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
  • 10:04
    • Федерер, скорее всего, пропустит Australian Open
  • 09:45
    • СМИ: «ПСЖ» планирует продать Неймара
  • 09:12
    • Кудряшов закрыл комментарии в Инстаграме после матча с Хорватией
  • 09:00
    • Лео Комаров объявил о переходе в СКА
  • 08:18
    • Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 08:05
    • Берреттини из-за травмы не смог доиграть матч со Зверевым на Итоговом турнире
    Все новости спорта

    Встреча в Лас-Вегасе поразит своей результативностью?

    «Вегас» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч НХЛ 17 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Каролина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
    •

    «Вегас»

    В 15 играх нового сезона парням из Невады удалось завоевать 18 очков, благодаря чему они поднялись на четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

    В этом месяце «Вегас» значительно улучшил свое положение после провального октябрьского отрезка. В пяти матчах из семи в ноябре «отбросам» удалось победить.

    Начал свои выступления в последнем месяце осени коллектив Питера Дебура с поражения от «Торонто» (0:4), после которого «Голден Найтс» разгромили «Оттаву» (5:1) и «Монреаль» (5:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще одну заметную осечку «Вегас» допустил в поединке с «Детройтом» (2:5), а в трех домашних играх ребята из Невады прихлопнули «Сиэтл» (4:2), «Миннесоту» (3:2) и «Ванкувер» (7:4).

    «Каролина»

    Хоккейный клуб из Роли провел в чемпионате 13 встреч, в которых затащил 22 балла. В турнирной таблице Столичного дивизиона «ураганы» лидируют.

    В новом сезоне «Каролина» поразила соперников серией из девяти побед подряд, которая завершилась противостоянием с «Чикаго» в Иллинойсе (4:3).

  • НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября
  • Сегодня

    • После матча с «Блэкхокс» подопечные Рода Бриндамора пережили первую потерю очков. Случилось это в гостевом поединке с «Флоридой». Там «Кейнс» влетели в одну калитку (2:5).

    Оправившись от разгрома в Санрайзе, «Каролина» на «Амали Арене» взяла верх над «Тампой» (2:1 ОТ), а на своей территории она успела проиграть «Филадельфии» (1:2) и хлопнуть «Сент-Луис» (3:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Каролины» — 2.60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В пяти встречах «Вегаса» из шести последних было забито 6+ голов. При этом в пяти матчах «Голден Найтс» победили.

    «Каролина» не очень часто выдает результативные поединки, но в зарубе с командой Дебура ей придется сыграть иначе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Эстония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Швейцария — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Шотландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Польша — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.32
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Израиль — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сан-Марино — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.16
  • Прогноз на матч Австрия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Албания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вегас» — «Каролина»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча в Лас-Вегасе поразит своей результативностью?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры