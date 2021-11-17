В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 15 играх нового сезона парням из Невады удалось завоевать 18 очков, благодаря чему они поднялись на четвертое место в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В этом месяце «Вегас» значительно улучшил свое положение после провального октябрьского отрезка. В пяти матчах из семи в ноябре «отбросам» удалось победить.

Начал свои выступления в последнем месяце осени коллектив Питера Дебура с поражения от «Торонто» (0:4), после которого «Голден Найтс» разгромили «Оттаву» (5:1) и «Монреаль» (5:2).

Все прогнозы на НХЛ

Еще одну заметную осечку «Вегас» допустил в поединке с «Детройтом» (2:5), а в трех домашних играх ребята из Невады прихлопнули «Сиэтл» (4:2), «Миннесоту» (3:2) и «Ванкувер» (7:4).

«Каролина»

Хоккейный клуб из Роли провел в чемпионате 13 встреч, в которых затащил 22 балла. В турнирной таблице Столичного дивизиона «ураганы» лидируют.

В новом сезоне «Каролина» поразила соперников серией из девяти побед подряд, которая завершилась противостоянием с «Чикаго» в Иллинойсе (4:3).

После матча с «Блэкхокс» подопечные Рода Бриндамора пережили первую потерю очков. Случилось это в гостевом поединке с «Флоридой». Там «Кейнс» влетели в одну калитку (2:5).

Оправившись от разгрома в Санрайзе, «Каролина» на «Амали Арене» взяла верх над «Тампой» (2:1 ОТ), а на своей территории она успела проиграть «Филадельфии» (1:2) и хлопнуть «Сент-Луис» (3:2).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 2.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Каролины» — 2.60.

В пяти встречах «Вегаса» из шести последних было забито 6+ голов . При этом в пяти матчах «Голден Найтс» победили.

«Каролина» не очень часто выдает результативные поединки, но в зарубе с командой Дебура ей придется сыграть иначе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.89.