НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

«Вашингтон» забросил шесть шайб в ворота «Питтсбурга»

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. В 15-ти матчах сезона он набрал 26 (12+14) очков и занимает третье место в списке бомбардиров.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. В его активе 20 (6+14) очков в 15-ти матчах.

A wild bird appears! pic.twitter.com/VfZPFkz8Yu — Washington Capitals (@Capitals) November 15, 2021

«Вашингтон» продлил победную серию до четырех матчей. «Питтсбург» проиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) Голы: Фехервари — 2 (мен., Уилсон, Хэтэуэй), 4:25 — 1:0. Хэтэуэй — 3 (Овечкин, ван Римсдайк), 14:05 — 2:0. Гюнтцель — 4 (Летанг, Мэтисон), 18:40 — 2:1. Спронг — 3 (Эллер, Шири), 36:11 — 3:1. Шири — 3 (Макмайкл, Спронг), 38:36 — 4:1. Кузнецов — 6 (Овечкин), 44:43 — 5:1. Уилсон — 4 (бол., Кузнецов, Карлсон), 49:35 — 6:1Вратари: Ванечек — ДжерриШайбы: 4 — 6Броски: 32 (9+14+9) — 25 (8+9+8)

«Вашингтон» — «Питтсбург»

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 24 броска из 27, а также сделал три сэйва в послематчевой серии буллитов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Братт — 4 (Мерсер, Суббан), 15:23 — 0:1. Фокс — 4, 23:11 — 1:1. Лафренье — 4 (Труба, Какко), 31:24 — 2:1. Хэмилтон — 4 (бол., Братт, Заха), 33:20 — 2:2. Какко — 1 (Строум), 46:29 — 3:2. Заха — 7 (Хишир, Татар), 57:16 — 3:3Победный буллит: КрайдерВратари: Георгиев — Блэквуд (Бернье, 48:38)Штраф: 2 — 4Броски: 41 (11+15+10+5) — 27 (10+7+9+1)

«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»

«Бостон» — «Монреаль» — 5:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 1:1, 4:0) Голы: Армиа — 1 (Лехконен), 8:09 — 0:1. Макэвой — 2 (Холл, Зборжил), 28:27 — 1:1. Пеццетта — 1 (Брукс, Андерсон), 36:25 — 1:2. Макэвой — 3 (бол., Маршан), 42:14 — 2:2. Койл — 4, 45:58 — 3:2. Койл — 5 (Дебраск, Стин), 49:05 — 4:2. Холл — 4 (п.в., Пастрняк, Карло), 58:02 — 5:2Вратари: Суэймен — Монтембо (57:29 — 58:02)Штраф: 2 — 18Броски: 41 (11+20+10) — 29 (12+10+7)

«Бостон» — «Монреаль»

«Оттава» — «Калгари» — 0:4

Одну из шайб в ворота «Оттавы» забросил защитник «Калгари» Никита Задоров, для которого этот гол стал вторым в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Манджапане — 10 (Монахэн, Шилингтон), 16:07 — 0:1. Линдхольм — 8 (Андерссон), 24:51 — 0:2. Ткачак — 7 (бол., Линдхольм, Монахэн), 29:18 — 0:3. Задоров — 2 (Коулмэн), 41:56 — 0:4Вратари: Форсберг 29/33 — Владарж 27/27Штраф: 13 — 13Броски: 27 — 33

«Оттава» — «Калгари»

«Анахайм» — «Ванкувер» — 5:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Ванкувер» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Голы: Хегландер — 5 (Хьюз, Миллер), 7:29 — 0:1. Зеграс — 3 (бол., Линдхольм, Сильферберг), 12:35 — 1:1. Зеграс — 4 (бол., Гетцлаф, Терри), 22:13 — 2:1. Милано — 3 (Зеграс, Фаулер), 28:55 — 3:1. Хенрик — 6 (п.в., Гетцлаф), 59:02 — 4:1. Стил — 4 (Делорье, Кэррик), 59:23 — 5:1Вратари: Гибсон — Галак (58:14 — 59:10)Штраф: 2 — 8Броски: 38 (13+11+14) — 27 (7+11+9)

«Анахайм» — «Ванкувер

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 4:5

Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев забросили по шайбе в третьем периоде.

В активе Тарасенко 14 (7+7) очков в 14-ти матчах текущего сезона.

Еще один российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал две результативные передачи.

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, забивший в этом матче гол и сделавший результативную передачу, набрал 600-е очко в НХЛ. Для этого ему понадобилась 421 игра (6-й результат в истории лиги). В 14-ти играх текущего сезона Макдэвид набрал 27 (10+17) баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 4:5 (1:1, 1:3, 2:1) Голы: Кайру — 6 (бол., Бучневич, Томас), 14:18 — 1:0. Макдэвид — 10 (Хаймэн, Сиси), 19:55 — 1:1. Драйзайтль — 15 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 22:51 — 1:2. Бортуццо — 1 (Бозак, Перрон), 29:58 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 1 (Драйзайтль, Ямамото), 36:11 — 2:3. Маклеод — 1 (Фогеле, Террис), 36:19 — 2:4. Барбашев — 4 (Томас, Парэйко), 44:06 — 3:4. Тарасенко — 7 (Бучневич, Томас), 47:48 — 4:4. Ямамото — 3 (Драйзайтль, Нерс), 59:32 — 4:5Вратари: Биннингтон — КоскиненШтраф: 6 — 10Броски: 39 (14+15+10) — 32 (9+13+10)