В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Команда из Огайо провела в регулярке 12 матчей и заработала в них 14 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на шестой позиции.

В конце октября «Коламбус» в Ньюарке затащил победу в противостоянии с «Нью-Джерси» (4:3 Б). С этой встречи началась короткая беспроигрышная серия «Блю Джекетс».

После поединка с «Девилз» подопечные Брэда Ларсена дважды зарубились с «Колорадо». Сперва они одержали верх в Денвере (5:4 ОТ), а затем — хлопнули «Эвс» в Огайо (4:2).

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В двух недавних матчах на «Нэшнуайд Арене» «Коламбус» оставили без очков. Уступили «Блю Джекетс» «Вашингтону» (3:4) и «Рейнджерс» (3:5).

«Детройт»

Хоккейный клуб из Мичигана провел в чемпионате 16 матчей, в которых затащил 18 баллов. В таблице Атлантического дивизиона он замыкает тройку лидеров.

В период с 30 октября по 5 ноября «Детройт» пережил четыре подряд поражения, после чего «крылышки» смогли улучшить ситуацию, оформив четыре победы в пяти играх.

В одном из удачных поединков подопечные Джеффа Блашилла хлопнули «Баффало» (4:3 ОТ), а затем они раскатали «Вегас» (5:2) и «Эдмонтон» (4:2).

Прервалась беспроигрышная серия «Детройта» в столице Штатов, где «Ред Уингз» всухую слились «Вашингтону» (0:2). В последнем матче парни Блашилла одержали верх над «Монреалем» (3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Коламбуса» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Детройта» — 2.74.

В двух встречах из трех последних на своем льду «Блю Джекетс» проиграли, при этом в паре этих матчей команда пропустила минимум 4 гола .

«Ред Уингз» подходят к этой встрече на фоне четырех выигранных поединков из пяти. Пока красно-белые находятся в хорошей форме, они способны выдать в Огайо еще один перформанс. Наши прогноз и ставка — победа «Детройта» в матче за 2.03.