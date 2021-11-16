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    «Коламбус» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 16 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Детройт»
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    Лукас Рэймонд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Коламбус» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Коламбус»

    Команда из Огайо провела в регулярке 12 матчей и заработала в них 14 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона она находится на шестой позиции.

    В конце октября «Коламбус» в Ньюарке затащил победу в противостоянии с «Нью-Джерси» (4:3 Б). С этой встречи началась короткая беспроигрышная серия «Блю Джекетс».

    После поединка с «Девилз» подопечные Брэда Ларсена дважды зарубились с «Колорадо». Сперва они одержали верх в Денвере (5:4 ОТ), а затем — хлопнули «Эвс» в Огайо (4:2).

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    В двух недавних матчах на «Нэшнуайд Арене» «Коламбус» оставили без очков. Уступили «Блю Джекетс» «Вашингтону» (3:4) и «Рейнджерс» (3:5).

    «Детройт»

    Хоккейный клуб из Мичигана провел в чемпионате 16 матчей, в которых затащил 18 баллов. В таблице Атлантического дивизиона он замыкает тройку лидеров.

    В период с 30 октября по 5 ноября «Детройт» пережил четыре подряд поражения, после чего «крылышки» смогли улучшить ситуацию, оформив четыре победы в пяти играх.

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    • В одном из удачных поединков подопечные Джеффа Блашилла хлопнули «Баффало» (4:3 ОТ), а затем они раскатали «Вегас» (5:2) и «Эдмонтон» (4:2).

    Прервалась беспроигрышная серия «Детройта» в столице Штатов, где «Ред Уингз» всухую слились «Вашингтону» (0:2). В последнем матче парни Блашилла одержали верх над «Монреалем» (3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Коламбуса» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Детройта» — 2.74.

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    В двух встречах из трех последних на своем льду «Блю Джекетс» проиграли, при этом в паре этих матчей команда пропустила минимум 4 гола.

    «Ред Уингз» подходят к этой встрече на фоне четырех выигранных поединков из пяти. Пока красно-белые находятся в хорошей форме, они способны выдать в Огайо еще один перформанс. Наши прогноз и ставка — победа «Детройта» в матче за 2.03.

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    «Коламбус» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Детройт» заработать 2 балла в Огайо?
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