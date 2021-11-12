В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 11 играх нового сезона НХЛ команде из Пенсильвании удалось набрать всего 12 очков. С такими бедными показателями она опустилась на дно таблицы Столичного дивизиона.

На старте чемпионата «Питтсбург» с переменчивым успехом выступил во Флориде, оформив одну победу и разок проиграв. А в период с 17 по 24 октября «Пенс» выдали две победы в трех встречах.

Разгромили «Пингвинз» «Чикаго» (5:2) и «Торонто» (7:1). Между этими матчами было поражение от «Далласа» (1:2 Б). В пяти играх из шести последних команда Майка Салливана также потеряла очки.

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В упомянутый отрезок «Питтсбург» успел проиграть «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). А после победы над «Филадельфией» (3:2 ОТ) «Пенс» влетели «Миннесоте» (4:5 Б) и «Чикаго» (2:3 Б).

«Флорида»

Команда из Санрайза имеет на своем счету 21 балл, который она смогла затащить в 13 играх. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» с отрывом лидируют.

При тренере Кенневилле «Флорида» смогла одержать семь побед подряд. При этом шесть матчей она закончила в основное время. Также в шести поединках «Пантерз» забрасывали минимум 4 шайбы.

После отставки Джоэля временным менеджером команды стал Эндрю Брюнетт, под крылом которого «коты» потерпели три поражения в шести встречах.

«Флорида» уступила «Бостону» в батле бросков (2:3 Б), а после побед над «Вашингтоном» (5:4 ОТ) и «Каролиной» (2:5) были осечки в играх с «Рейнджерс» (3:4) и «Нью-Джерси» (3:7).

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Флориды» — 2.42.

Несмотря на недавние потери очков, «Флорида» кажется явным фаворитом противостояния со страдающим «Питтсбургом».