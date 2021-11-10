В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

В 12 поединках регулярного первенства хоккейный клуб из Невады заполучил 12 очков. В турнирной таблице Запада он расположился на 12 позиции.

В дебютной игре сезона «Вегас» оформил победу как раз над «Сиэтлом» (4:3), после чего он потерпел четыре подряд поражения.

Оборвалась неудачная серия «Голден Найтс» в поединке против «Колорадо» (3:1). Позже парни Питера Дебура одержали верх над «Далласом» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (5:4 Б).

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Затем «Вегас» крупно проиграл «Торонто» (0:4), а также разгромил «Оттаву» (5:1) и «Монреаль» (5:2). В последней встрече «отбросы» слились «Детройту» (2:5).

«Сиэтл»

Хоккеисты из Сиэтла также приняли участие в 12 матчах, а заработать сумели 9 очков. В рейтинге Западной конференции команда занимает 14-ю строчку.

В период с 17 по 24 октября «Сиэтл» потерпел четыре подряд поражения. Проиграл «Кракен» «Коламбусу» (1:2 ОТ), «Филадельфии» (1:6), «Джерси» (2:4) и «Ванкуверу» (2:4).

После встречи с «Кэнакс» ребята Дэйва Хэкстола выдали две победы на своем льду. Они разгромили «Монреаль» (5:1) и «Миннесоту» (4:1). Еще в трех матчах из четырех «Кракен» остался без очков.

Сперва «Сиэтл» оказался слабее «Рейнджерс» (1:3) и «Эдмонтона» (2:5). А после победы над «Баффало» (5:2) парни Хэкстола проиграли «Аризоне» (4:5).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Сиэтла» — 3.24.

В трех матчах из пяти последних «Голден Найтс» не только победили, но и забросили соперникам 4+ шайбы за игру.

В следующем поединке команда Дебура встретится с одним из самых часто пропускающих клубов Запада, поэтому настрелять полную сетку «отбросы» также смогут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 2.15.