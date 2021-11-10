ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мойес добился внушительного прогресса у руля «Вест Хэма»Переродившийся Мойес и «Вест Хэм» шокировали «Ливерпуль» Football Manager 2022Улучшенный трансферный дедлайн, фэнтези-драфт и новая анимация. Почему Football Manager 2022 обещает стать шедевром? «Спартак» — «Локомотив»«Спартак» бьют, а он крепчает. Красно-белые в меньшинстве перевернули дерби с «Локо»
  • 12:25
    • Прядкин занял должность советника президента УЕФА
  • 14:02
    • В «Динамо» рассказали, на какой срок выбыл Захарян
  • 13:37
    • «МЮ» не планирует увольнять Сульшера даже после поражения от «Ман Сити»
  • 13:24
    • Захарян и Самошников не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах
  • 12:56
    • Дацюка могут лишить звания почетного гражданина Екатеринбурга из-за сноса исторического здания в центре города
  • 10:18
    • СМИ: Антон Миранчук сможет восстановиться без операции
  • 10:05
    • Голкипер «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Как «Вегас» сразится с «Кракеном» на «Т-Мобайл Арене»?

    «Вегас» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч НХЛ 10 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Сиэтл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Янни Гурд
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    В 12 поединках регулярного первенства хоккейный клуб из Невады заполучил 12 очков. В турнирной таблице Запада он расположился на 12 позиции.

    В дебютной игре сезона «Вегас» оформил победу как раз над «Сиэтлом» (4:3), после чего он потерпел четыре подряд поражения.

    Оборвалась неудачная серия «Голден Найтс» в поединке против «Колорадо» (3:1). Позже парни Питера Дебура одержали верх над «Далласом» (3:2 ОТ) и «Анахаймом» (5:4 Б).

    Все прогнозы на НХЛ

    Затем «Вегас» крупно проиграл «Торонто» (0:4), а также разгромил «Оттаву» (5:1) и «Монреаль» (5:2). В последней встрече «отбросы» слились «Детройту» (2:5).

    «Сиэтл»

    Хоккеисты из Сиэтла также приняли участие в 12 матчах, а заработать сумели 9 очков. В рейтинге Западной конференции команда занимает 14-ю строчку.

    В период с 17 по 24 октября «Сиэтл» потерпел четыре подряд поражения. Проиграл «Кракен» «Коламбусу» (1:2 ОТ), «Филадельфии» (1:6), «Джерси» (2:4) и «Ванкуверу» (2:4).

  • НХЛ. «Миннесота» забросила пять шайб «Айлендерс», «Анахайм» обыграл «Сент-Луис»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября
  • Сегодня

    • После встречи с «Кэнакс» ребята Дэйва Хэкстола выдали две победы на своем льду. Они разгромили «Монреаль» (5:1) и «Миннесоту» (4:1). Еще в трех матчах из четырех «Кракен» остался без очков.

    Сперва «Сиэтл» оказался слабее «Рейнджерс» (1:3) и «Эдмонтона» (2:5). А после победы над «Баффало» (5:2) парни Хэкстола проиграли «Аризоне» (4:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 1.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Сиэтла» — 3.24.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В трех матчах из пяти последних «Голден Найтс» не только победили, но и забросили соперникам 4+ шайбы за игру.

    В следующем поединке команда Дебура встретится с одним из самых часто пропускающих клубов Запада, поэтому настрелять полную сетку «отбросы» также смогут. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» больше 3.5 за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тенерифе — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шапекоэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Альдосиви — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Денвер — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маррей — Дурасович
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  4.69
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Чикаго — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вегас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Вегас» сразится с «Кракеном» на «Т-Мобайл Арене»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры