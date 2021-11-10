В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 10 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

Канадский клуб из Альберты принял участие в 11 матчах, в которых заработал 17 баллов. В турнирной таблице Западной конференции он занимает вторую позицию.

После двух поражений на старте сезона «Калгари» выдал крутую серию из шести побед кряду. При этом пять поединков состоялись на чужой территории.

Подопечные Дэррила Саттера обыграли «Детройт» (3:0), «Вашингтон» (4:3 ОТ), «Рейнджерс» (5:1), «Нью-Джерси» (5:3) и «Питтсбург» (4:0). Затем в родных стенах «Флеймз» успели припечатать «Филадельфию» (4:0).

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На матче с «Флайерз» серия прервалась. Далее «Калгари» уступил «Нэшвиллу» (2:3 ОТ) и «Далласу» (3:4 ОТ). В последнем поединке канадский клуб раскатал «Рейнджерс» (6:0).

«Сан-Хосе»

Калифорнийская команда также провела в чемпионате 11 матчей, но затащила в них 11 очков. В зачете Западной конференции она расположилась на седьмой строчке.

Новую регулярку «Сан-Хосе» встретил ярко, организовав четыре победы подряд. «Шаркс» взяли верх над «Виннипегом» (4:3), «Монреалем» (5:0), «Оттавой» (2:1) и «Торонто» (5:3).

После цепочки удачных матчей подопечные Боба Бугнера трижды уступили. Изумрудные остались без очков во встречах с «Бостоном» (3:4), «Нэшвиллом» (1:3) и «Монреалем» (0:4).

В паре следующих поединков «Сан-Хосе» прихлопнул «Виннипег» (2:1 ОТ) и «Баффало» (5:3). В последних играх «рыбы» слились «Сент-Луису» (3:5) и «Нью-Джерси» (2:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Калгари» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.62, а на победу «Сан-Хосе» — 3.07.

Против канадских команд «Сан-Хосе» в новом сезоне сыграл здорово, вот только он не встречался с мощнейшими представителями этой страны.