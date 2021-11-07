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    «Питтсбург» выиграет второй домашний матч кряду?

    «Питтсбург» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Миннесота»
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    Крис Летанг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 7 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    В десяти поединках команде из Пенсильвании удалось насобирать 10 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она сейчас находится на 12-м месте.

    На старте сезона «Питтсбург» посетил Флориду. В этом штате гости раскатали «Тампу-Бэй» (6:2) и потерпели поражение от «Пантерз» (4:5 ОТ).

    Остальные игры «Пингвинз» провели дома. Сперва подопечные Майка Салливана снесли «Чикаго» (5:2), а после осечки в зарубе с «Далласом» (1:2 Б) они раздавили «Торонто» (7:1).

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    В трех следующих встречах «Пингвинз» остались без очков, проиграв «Тампе» (1:5), «Калгари» (0:4) и «Нью-Джерси» (2:4). В последнем поединке «Питтсбург» взял верх над «Филадельфией» (3:2 ОТ).

    «Миннесота»

    Хоккеисты из Сент-Пола также провели в регулярке девять встреч, а заработали в них 12 пунктов. В зачете Запада этот клуб занимает четвертую строчку.

    Новый сезон «Миннесота» встретила четырьмя победами кряду. В ходе этой серии она обыграла «Анахайм» (2:1), «Лос-Анджелес» (3:2), «Виннипег» (6:5 ОТ) и еще раз «Анахайм» (4:3 ОТ).

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    • Первое поражение «Минни» пережила 25 октября во встрече с «Нэшвиллом» (2:5), после которой она одержала верх над «Ванкувером» (3:2).

    В паре других матчей подопечные Дина Эвансона крупно влетели «Сиэтлу» (1:4) и «Колорадо» (1:4). А в недавнем поединке с «Оттавой» «Миннесота» оказалась сильнее (5:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.38, а на победу «Миннесоты» — 2.76.

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    Результаты обеих команд в последних матчах оставляют желать лучшего. Каждая сторона проиграла по три встречи из пяти недавних.

    Но в очных поединках в Пенсильвании хозяева частенько оставляют «дикарей» без очков. Четырежды в пяти предыдущих играх «Пенс» были сильнее. Поэтому наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.00.

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    «Питтсбург» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» выиграет второй домашний матч кряду?
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