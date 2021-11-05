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    Как «Салават Юлаев» встретит «Авангард»?

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.73) на хоккейный матч КХЛ 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Авангард»
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    Маркус Гранлунд
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    В 26 играх регулярного первенства команда из Уфы смогла заработать 38 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она замыкает тройку лучших.

    Несколько недель назад «Салават Юлаев» организовал четыре подряд победы, прихлопнув «Магнитку» (5:2), «Трактор» (6:1), ЦСКА (3:2) и «Локо» (4:3 Б).

    Прервалась серия уфимцев во встрече с «Северсталью» (2:3). Далее подопечные Томи Ламсы сыграли как раз с «Авангардом», с которым также не сумели справиться (1:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    После поединка с «ястребами» «Салават Юлаев» провел игру в Белоруссии, где одержал верх над «Динамо» Минск (5:3). А в недавнем матче «юлаевцы» победили «Амур» (3:2).

    «Авангард»

    Омские парни провели в чемпионате 24 игры, в которых взяли себе 27 баллов. В общекомандном зачете Восточной конференции это клуб идет шестым.

    В период с 9 по 20 октября «Авангард» выдал 6-матчевую серию побед, затащив каждую встречу в основное время. А вот в пяти следующих поединках «ястребы» уступили четырежды.

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    • Частые потери очков начались с противостояния с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» (2:3), а в следующем матче парни Боба Хартли были разбиты СКА (1:5).

    Еще одну победу «Авангард» оформил в дуэли с «Салаватом» (2:1), после которой он снова слился «Ак Барсу» (1:2) и проиграл «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.72.

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    Обе команды в последних встречах немного сдулись, но при этом турнирное положение у «Салавата» получше, чем у действующих чемпионов.

    В нападении уфимцы выглядят круче «Авангарда», а в защите — надежнее. Поэтому на своем льду они вполне способны поставить на место омичей. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» с форой -1 за 2.73.

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    «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Салават Юлаев» встретит «Авангард»?
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