В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

В 26 играх регулярного первенства команда из Уфы смогла заработать 38 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она замыкает тройку лучших.

Несколько недель назад «Салават Юлаев» организовал четыре подряд победы, прихлопнув «Магнитку» (5:2), «Трактор» (6:1), ЦСКА (3:2) и «Локо» (4:3 Б).

Прервалась серия уфимцев во встрече с «Северсталью» (2:3). Далее подопечные Томи Ламсы сыграли как раз с «Авангардом», с которым также не сумели справиться (1:2).

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После поединка с «ястребами» «Салават Юлаев» провел игру в Белоруссии, где одержал верх над «Динамо» Минск (5:3). А в недавнем матче «юлаевцы» победили «Амур» (3:2).

«Авангард»

Омские парни провели в чемпионате 24 игры, в которых взяли себе 27 баллов. В общекомандном зачете Восточной конференции это клуб идет шестым.

В период с 9 по 20 октября «Авангард» выдал 6-матчевую серию побед, затащив каждую встречу в основное время. А вот в пяти следующих поединках «ястребы» уступили четырежды.

Частые потери очков начались с противостояния с «Ак Барсом» на «Татнефть-Арене» (2:3), а в следующем матче парни Боба Хартли были разбиты СКА (1:5).

Еще одну победу «Авангард» оформил в дуэли с «Салаватом» (2:1), после которой он снова слился «Ак Барсу» (1:2) и проиграл «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.72.

Обе команды в последних встречах немного сдулись, но при этом турнирное положение у «Салавата» получше, чем у действующих чемпионов.