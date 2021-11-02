В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Амали Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

В восьми матчах нового чемпионата парни из Флориды взяли 9 очков, что делает их команду восьмой в турнирной таблице Восточной конференции.

Старт сезона «Тампа-Бэй» смазала, крупно проиграв «Питтсбургу» (2:6). А после неудачного начала «Лайтнинг» хлопнули «Детройт» (7:6 ОТ) и «Вашингтон» (2:1 ОТ).

Три следующих матча подопечные Джона Купера провалили. Сперва они сдали дерби «Флориде» (1:4), а затем слились «Колорадо» (3:4 Б) и «Баффало» (1:5).

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Первую победу в основное время «Тампа-Бэй» оформила в противостоянии с «Питтсбургом» (5:1), после которого она разгромила «Аризону» (5:1).

«Вашингтон»

Столичные хоккеисты за восемь матчей смогли накопить 13 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции они занимают сейчас третье место.

В первом же поединке сезона «Вашингтон» подарил фанатам крупную победу над «Рейнджерс» (5:1), а во второй игре случилась потеря очков в зарубе с «Тампой» (1:2 ОТ).

Еще в одном матче на «Кэпитал Уан Арене» парни Питера Лавиолетта раскатали «Колорадо» (6:3). Далее на выезде «Кэпс» легко разделались с «Нью-Джерси» (4:1).

Затем «Вашингтон» не справился с «Калгари» (3:4 ОТ) и вышел победителем из голевой перестрелки с «Оттавой» (7:5). В паре последних домашних матчей «Кэпс» слились «Детройту» (2:3 ОТ) и хлопнули «Аризону» (2:0).

Прогноз и ставка

Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.70.

Обе команды на старте сезона пока не блещут стабильностью, но «Кэпс» сейчас играют получше в атаке и точно надежнее выглядят в обороне.

Во Флориде столичные гости сделают все, чтобы отомстить «Лайтнинг» за поражение в родных стенах. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой 0 за 2.06.