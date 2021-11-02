«Тампа-Бэй»
В восьми матчах нового чемпионата парни из Флориды взяли 9 очков, что делает их команду восьмой в турнирной таблице Восточной конференции.
Старт сезона «Тампа-Бэй» смазала, крупно проиграв «Питтсбургу» (2:6). А после неудачного начала «Лайтнинг» хлопнули «Детройт» (7:6 ОТ) и «Вашингтон» (2:1 ОТ).
Три следующих матча подопечные Джона Купера провалили. Сперва они сдали дерби «Флориде» (1:4), а затем слились «Колорадо» (3:4 Б) и «Баффало» (1:5).
Первую победу в основное время «Тампа-Бэй» оформила в противостоянии с «Питтсбургом» (5:1), после которого она разгромила «Аризону» (5:1).
«Вашингтон»
Столичные хоккеисты за восемь матчей смогли накопить 13 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции они занимают сейчас третье место.
В первом же поединке сезона «Вашингтон» подарил фанатам крупную победу над «Рейнджерс» (5:1), а во второй игре случилась потеря очков в зарубе с «Тампой» (1:2 ОТ).
Еще в одном матче на «Кэпитал Уан Арене» парни Питера Лавиолетта раскатали «Колорадо» (6:3). Далее на выезде «Кэпс» легко разделались с «Нью-Джерси» (4:1).
Затем «Вашингтон» не справился с «Калгари» (3:4 ОТ) и вышел победителем из голевой перестрелки с «Оттавой» (7:5). В паре последних домашних матчей «Кэпс» слились «Детройту» (2:3 ОТ) и хлопнули «Аризону» (2:0).
Прогноз и ставка
Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.70.
Обе команды на старте сезона пока не блещут стабильностью, но
Во Флориде столичные гости сделают все, чтобы отомстить «Лайтнинг» за поражение в родных стенах. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой 0 за 2.06.