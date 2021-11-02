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    Что покажет «Автомобилист» в сложнейшей игре в столице?

    ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 2 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Автомобилист»
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    Никита Трямкин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Ноября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    ЦСКА

    За 24 матча регулярки московским ребятам удалось накопить 29 очков, что делает их команду пятой в турнирной таблице Западной конференции.

    Несколько недель назад ЦСКА пережил одно из крупнейших поражений в текущем сезоне на своем льду. Речь идет о потере баллов в игре с «Амуром» (1:5).

    После встречи с гостями из Хабаровска парни Сергея Федорова успели сыграть еще в шести матчах, в трех из которых потеряли очки. Но сперва «армейцы» взяли верх над «Адмиралом» (2:1).

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    Далее ЦСКА уступил «Спартаку» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (2:3). А после побед над «Адмиралом» (2:1) и «Амуром» (4:3 Б) красно-синие слились «Сибири» (0:1).

    «Автомобилист»

    Хоккеисты с Урала приняли участие в 25 поединках регулярного первенства и заняли пятую позицию в зачете Восточной конференции с 29 баллами на счету.

    В двух играх из трех последних в гостях «Автомобилист» остался без очков. В матче 18 октября команда из Екатеринбурга оказалась слабее «Торпедо» в «Нагорном» (3:4).

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    • После встречи в Нижнем Новгороде парни Билла Питерса одержали верх над «Сочи» в «Большом» (7:6 ОТ), а затем в Челябинске они уступили «Трактору» (3:4 Б).

    Три последних матча «Автомобилист» провел на «Уралец-Арене». Дома екатеринбуржцы влетели «Ак Барсу» (2:3), а также разнесли «Витязь» (5:2) и «Куньлунь» (8:0).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Автомобилиста» — 2.98.

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    В последних матчах «армейцы» выглядят не очень. В пяти недавних матчах они трижды уступили, пару раз пустив в свою рамку трешку.

    При этом «Автомобилист» выиграл три раза в пяти недавних поединках, а в четырех предыдущих встречах из пяти забрасывал минимум 3 шайбы.

    Сейчас ЦСКА не тот клуб, от которого нужно трястись, поэтому гости с Урала могут спокойно вынести москвичей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.34.

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    ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 02.11.2021. Прогнозы на хоккей. Что покажет «Автомобилист» в сложнейшей игре в столице?
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