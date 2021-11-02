В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 2 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

За 24 матча регулярки московским ребятам удалось накопить 29 очков, что делает их команду пятой в турнирной таблице Западной конференции.

Несколько недель назад ЦСКА пережил одно из крупнейших поражений в текущем сезоне на своем льду. Речь идет о потере баллов в игре с «Амуром» (1:5).

После встречи с гостями из Хабаровска парни Сергея Федорова успели сыграть еще в шести матчах, в трех из которых потеряли очки. Но сперва «армейцы» взяли верх над «Адмиралом» (2:1).

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Далее ЦСКА уступил «Спартаку» (3:4 ОТ) и «Салавату Юлаеву» (2:3). А после побед над «Адмиралом» (2:1) и «Амуром» (4:3 Б) красно-синие слились «Сибири» (0:1).

«Автомобилист»

Хоккеисты с Урала приняли участие в 25 поединках регулярного первенства и заняли пятую позицию в зачете Восточной конференции с 29 баллами на счету.

В двух играх из трех последних в гостях «Автомобилист» остался без очков. В матче 18 октября команда из Екатеринбурга оказалась слабее «Торпедо» в «Нагорном» (3:4).

После встречи в Нижнем Новгороде парни Билла Питерса одержали верх над «Сочи» в «Большом» (7:6 ОТ), а затем в Челябинске они уступили «Трактору» (3:4 Б).

Три последних матча «Автомобилист» провел на «Уралец-Арене». Дома екатеринбуржцы влетели «Ак Барсу» (2:3), а также разнесли «Витязь» (5:2) и «Куньлунь» (8:0).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 2.09, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Автомобилиста» — 2.98.

В последних матчах «армейцы» выглядят не очень. В пяти недавних матчах они трижды уступили, пару раз пустив в свою рамку трешку.

При этом «Автомобилист» выиграл три раза в пяти недавних поединках, а в четырех предыдущих встречах из пяти забрасывал минимум 3 шайбы .

Сейчас ЦСКА не тот клуб, от которого нужно трястись, поэтому гости с Урала могут спокойно вынести москвичей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.34.