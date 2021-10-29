В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на арене «Балашиха» 29 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омская команда приняла участие в 21 встрече сезона, в которой настреляла 24 очка. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась шестой.

Недавно у «Авангарда» был крутой период, в ходе которого он оформил шесть подряд побед в основное время. Эта достойная серия стартанула с разгрома «Спартака» (5:2).

Далее в Балашихе подопечные Боба Хартли разделались с «Автомобилистом» (3:1), «Барысом» (4:1) и «Сибирью» (4:3). Позже на выезде «ястребы» прибили «Сочи» (5:4) и «Торпедо» (1:0).

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После череды хороших матчей «Авангард» дважды оступился. Сперва в Казани он проиграл «Ак Барсу» (2:3), а при родных фанатах — крупно влетел СКА (1:5).

«Салават Юлаев»

Уфимские ребята имеют в резерве 32 балла, заработанных в 23 играх, а в таблице Восточной конференции этот клуб замыкает тройку лидеров.

С 10 по 15 октября «Салават Юлаев» трижды потерял очки. Во время негативной череды матчей зеленые уступили СКА (0:5), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Автомобилисту» (3:4 ОТ).

Но после темного отрезка для команды Томи Ламсы настала светлая полоса. В трех гостевых матчах «юлаевцы» победили «Металлург» Мг (5:2), «Трактор» (6:1) и ЦСКА (3:2).

Затем дома уфимский клуб успел разделаться с «Локомотивом» в серии буллитов (4:3 Б), а в своей последней на данный момент игре он слился «Северстали» (2:3).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.96, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.63.

«Юлаевцы» являются одним из самых забивных коллективов Востока. В среднем они кидают в раму соперников 3.1 шайбы .

В Балашихе парни Томи Ламсы заставят «Авангард» играть в результативный хоккей, а гости на трибунах получат крутое зрелище. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.80.