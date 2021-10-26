«Сент-Луис»
Парни из Миссури в четырех поединках взяли максимальное количество очков — 8. С такими показателями команда является второй на Западе.
На свой первый матч «Сент-Луис» отправился в Денвер, где на «Болл Арене» противостоял «Колорадо». В поединке с «Эвеланш» гости взяли верх (5:3).
Следующий матч подопечные Крейга Беруби провели в Финиксе. Там им дважды пришлось отыгрываться в зарубе с «Аризоной». Эту встречу «Блюз» затащил (7:4).
Третью игру «Сент-Луис» провел в Неваде и оформил победу над «Вегасом» (3:1). В первой домашней встрече нового сезона парни Беруби раскатали «Лос-Анджелес» (7:3).
«Лос-Анджелес»
Хоккейная команда из Калифорнии в пяти играх сумела забрать себе всего 3 очка, из-за чего она оказалась лишь 11-й в турнирной таблице Западной конференции.
В дебютной встрече сезона «Лос-Анджелес» в родных стенах принимал «Вегас». В дуэли с «Голден Найтс» хозяева устроили настоящий погром (6:2).
Пошумев в матче с «Вегасом», подопечные Тодда Маклеллана пережили четыре поражения подряд. Сперва в «Стейплс Центре» они слились «Миннесоте» (2:3).
Позже в Теннесси «Лос-Анджелес» уступил «Нэшвиллу» (1:2), а в Техасе — «Далласу» (2:3 ОТ). В последней игре «Кингз» пострадали от «Сент-Луиса» (3:7).
Прогноз и ставка
Победа «Сент-Луиса» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.46.
На старте сезона команда Крейга Беруби хороша. Она
Встретится клуб из Миссури с одним из тех, кто считается аутсайдером Запада. Уж в родных стенах хозяева точно сыграют «Блюз». Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит + ТБ 4.5 за 2.06.