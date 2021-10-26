В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Энтерпрайзе» 26 октября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

Парни из Миссури в четырех поединках взяли максимальное количество очков — 8. С такими показателями команда является второй на Западе.

На свой первый матч «Сент-Луис» отправился в Денвер, где на «Болл Арене» противостоял «Колорадо». В поединке с «Эвеланш» гости взяли верх (5:3).

Следующий матч подопечные Крейга Беруби провели в Финиксе. Там им дважды пришлось отыгрываться в зарубе с «Аризоной». Эту встречу «Блюз» затащил (7:4).

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Третью игру «Сент-Луис» провел в Неваде и оформил победу над «Вегасом» (3:1). В первой домашней встрече нового сезона парни Беруби раскатали «Лос-Анджелес» (7:3).

«Лос-Анджелес»

Хоккейная команда из Калифорнии в пяти играх сумела забрать себе всего 3 очка, из-за чего она оказалась лишь 11-й в турнирной таблице Западной конференции.

В дебютной встрече сезона «Лос-Анджелес» в родных стенах принимал «Вегас». В дуэли с «Голден Найтс» хозяева устроили настоящий погром (6:2).

Пошумев в матче с «Вегасом», подопечные Тодда Маклеллана пережили четыре поражения подряд. Сперва в «Стейплс Центре» они слились «Миннесоте» (2:3).

Позже в Теннесси «Лос-Анджелес» уступил «Нэшвиллу» (1:2), а в Техасе — «Далласу» (2:3 ОТ). В последней игре «Кингз» пострадали от «Сент-Луиса» (3:7).

Прогноз и ставка

Победа «Сент-Луиса» оценивается в 1.93, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Лос-Анджелеса» — 3.46.

На старте сезона команда Крейга Беруби хороша. Она выбила 4 из 4 , забросив в трех поединках 5+ шайб.

Встретится клуб из Миссури с одним из тех, кто считается аутсайдером Запада. Уж в родных стенах хозяева точно сыграют «Блюз». Наши прогноз и ставка — «Сент-Луис» победит + ТБ 4.5 за 2.06.