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    «Флорида» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Колорадо»
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    Маршмент Мэйсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «BB&T Центре» 22 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Флорида»

    Хоккейный клуб из Санрайза в трех встречах регулярного чемпионата сумел набрать 6 очков. С голевой разницей 16:4 он занимает первое место на Востоке.

    Первую игру в сезоне «Флориде» посчастливилось провести на своей территории. Ее соперником был «Питтсбург», которого хозяева расстроили в овертайме (5:4 ОТ).

    Во втором домашнем поединке подопечные Джоэля Кенневилля разгромили «Айлендерс» (5:1). А на «Амали Арене» «Пантерз» затащили дерби штата Флорида (4:1).

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    В прошлом сезоне «Флорида» взяла 79 очков и была второй в Центральном дивизионе. А в плей-офф Кубка Стэнли она пострадала от «Тампы-Бэй» в первом раунде — 2:4.

    «Колорадо»

    Денверский клуб также провел в регулярке 3 поединка, но заработать сумел всего 2 очка. В Западной конференции он идет 11-м с гандикапом шайб — 10:13.

    В стартовом матче первенства «Колорадо» на «Болл Арене» принимал «Чикаго». В домашнем поединке «Эвеланш» добыли победу (4:2).

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    • После той встречи команда Джареда Беднара дважды осталась без очков. Она слилась «Сент-Луису» (3:5) и крупно проиграла «Вашингтону» (3:6).

    В прошлом сезоне «Колорадо» был лучшим в Западном дивизионе с 82 очками. В Кубке Стэнли «Эвеланш» дошли до четвертьфинала, где уступили «Вегасу» — 2:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Флориды» оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Колорадо» — 2.59.

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    На старте сезона «Пантерз» выдали три победы и забили в каждой игре 4+ гола. При этом все их поединки пробивали тотал больше 5.

    Старт «Колорадо» выдался вялым, но тоже результативным. От очной встречи в Санрайзе стоит ожидать «верхового» исхода с преимуществом хозяев. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.

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    «Флорида» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Пантерз» устроят голевую рубку в матче с «Колорадо»?
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