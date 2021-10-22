В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «BB&T Центре» 22 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Хоккейный клуб из Санрайза в трех встречах регулярного чемпионата сумел набрать 6 очков. С голевой разницей 16:4 он занимает первое место на Востоке.

Первую игру в сезоне «Флориде» посчастливилось провести на своей территории. Ее соперником был «Питтсбург», которого хозяева расстроили в овертайме (5:4 ОТ).

Во втором домашнем поединке подопечные Джоэля Кенневилля разгромили «Айлендерс» (5:1). А на «Амали Арене» «Пантерз» затащили дерби штата Флорида (4:1).

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В прошлом сезоне «Флорида» взяла 79 очков и была второй в Центральном дивизионе. А в плей-офф Кубка Стэнли она пострадала от «Тампы-Бэй» в первом раунде — 2:4.

«Колорадо»

Денверский клуб также провел в регулярке 3 поединка, но заработать сумел всего 2 очка. В Западной конференции он идет 11-м с гандикапом шайб — 10:13.

В стартовом матче первенства «Колорадо» на «Болл Арене» принимал «Чикаго». В домашнем поединке «Эвеланш» добыли победу (4:2).

После той встречи команда Джареда Беднара дважды осталась без очков. Она слилась «Сент-Луису» (3:5) и крупно проиграла «Вашингтону» (3:6).

В прошлом сезоне «Колорадо» был лучшим в Западном дивизионе с 82 очками. В Кубке Стэнли «Эвеланш» дошли до четвертьфинала, где уступили «Вегасу» — 2:4.

Прогноз и ставка

Победа «Флориды» оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.66, а на победу «Колорадо» — 2.59.

На старте сезона «Пантерз» выдали три победы и забили в каждой игре 4+ гола. При этом все их поединки пробивали тотал больше 5 .

Старт «Колорадо» выдался вялым, но тоже результативным. От очной встречи в Санрайзе стоит ожидать «верхового» исхода с преимуществом хозяев. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.03.