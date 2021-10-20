«Тампа-Бэй»
Хоккейный клуб из Тампы, Флорида, поучаствовал в трех матчах нового сезона, после которых на его счету оказалось 4 очка. На Востоке команда идет восьмой.
Дебютную встречу «Тампа-Бэй» провела в родных стенах против «Питтсбурга». Однако на глазах у своих болельщиков «Лайтнинг» пережили избиение (2:6).
На второй матч ребята Джона Купера отправились в Детройт, где неожиданно столкнулись с жестким сопротивлением со стороны «Ред Уингз», но все же сумели вырвать победу (7:6 ОТ).
Еще в одной выездной игре «Тампа-Бэй» хлопнула «Вашингтон» (2:1 ОТ). Минувшую регулярку «Лайтнинг» закончили третьими в Центральном дивизионе, а в Кубке Стэнли одержали победу.
«Флорида»
Другой клуб из штата Флорида провел две встречи, после которых его копилка пополнилась четырьмя очками. В Восточной конференции команда идет третьей.
Обе игры в новом сезоне «Флорида» провела у себя дома. В «BB&T Центре» «Пантерз» взяли верх над «Питтсбургом» (5:4 ОТ) и «Айлендерс» (5:1).
В прошлой регулярке парни Джоэля Кенневилля заняли второе место в Центральном дивизионе с 79 баллами. А в плей-офф Кубка Стэнли его команда вылетела именно от «Тампы».
Предсезонная подготовка «Флориды» составила семь матчей. В пяти товарищеских поединках подопечные Джоэля Кенневилля победили.
Прогноз и ставка
Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Флориды» — 3.15.
Прошлые матчи двух принципиальных противников были результативными. Если брать отрезок в 10 последних очных игр, то лишь в четырех встречах «Пантерз» победили.
Однако на старте текущего сезона расклад немного изменился. «Тампа», пусть и выигрывает, но
От гостей на «Амали Арене» ждем зарубы, в которой они окажутся сильнее. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» или ничья за 1.91.