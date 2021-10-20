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    Кто возьмет очки в дерби Флориды?

    «Тампа-Бэй» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч НХЛ 20 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Флорида»
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    Райан Ломберг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Амали Арене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейный клуб из Тампы, Флорида, поучаствовал в трех матчах нового сезона, после которых на его счету оказалось 4 очка. На Востоке команда идет восьмой.

    Дебютную встречу «Тампа-Бэй» провела в родных стенах против «Питтсбурга». Однако на глазах у своих болельщиков «Лайтнинг» пережили избиение (2:6).

    На второй матч ребята Джона Купера отправились в Детройт, где неожиданно столкнулись с жестким сопротивлением со стороны «Ред Уингз», но все же сумели вырвать победу (7:6 ОТ).

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    Еще в одной выездной игре «Тампа-Бэй» хлопнула «Вашингтон» (2:1 ОТ). Минувшую регулярку «Лайтнинг» закончили третьими в Центральном дивизионе, а в Кубке Стэнли одержали победу.

    «Флорида»

    Другой клуб из штата Флорида провел две встречи, после которых его копилка пополнилась четырьмя очками. В Восточной конференции команда идет третьей.

    Обе игры в новом сезоне «Флорида» провела у себя дома. В «BB&T Центре» «Пантерз» взяли верх над «Питтсбургом» (5:4 ОТ) и «Айлендерс» (5:1).

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    • В прошлой регулярке парни Джоэля Кенневилля заняли второе место в Центральном дивизионе с 79 баллами. А в плей-офф Кубка Стэнли его команда вылетела именно от «Тампы».

    Предсезонная подготовка «Флориды» составила семь матчей. В пяти товарищеских поединках подопечные Джоэля Кенневилля победили.

    Прогноз и ставка

    Победа «Тампы-Бэй» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Флориды» — 3.15.

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    Прошлые матчи двух принципиальных противников были результативными. Если брать отрезок в 10 последних очных игр, то лишь в четырех встречах «Пантерз» победили.

    Однако на старте текущего сезона расклад немного изменился. «Тампа», пусть и выигрывает, но демонстрирует не лучшую статистику в обороне, в то время как парни Кенневилля хороши и в атаке, и в защите.

    От гостей на «Амали Арене» ждем зарубы, в которой они окажутся сильнее. Наши прогноз и ставка — победа «Флориды» или ничья за 1.91.

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    «Тампа-Бэй» — «Флорида»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на хоккей. Кто возьмет очки в дерби Флориды?
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