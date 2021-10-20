ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» «Ньюкасл» провел первый матч при новых владельцах«Ньюкаслу» нужно еще много времени Уле Гуннар СульшерСульшер снова под давлением. Коллективные ошибки привели к поражению от «Лестера»
  • 18:51
    • Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ среди российских игроков
  • 16:50
    • Неймар пропустит матч с «РБ Лейпциг»
  • 16:35
    • Защитнику «Баварии» грозит тюремное заключение
  • 15:21
    • Названы лучшие игроки седьмой недели регулярного чемпионата КХЛ
  • 15:08
    • Объявлен состав сборной России по плаванию на ЧЕ в Казани
  • 12:14
    • Стал известен состав тренерского штаба сборной России на ОИ-2022, Ковальчук назначен генменеджером
  • 13:04
    • Веснина снялась с Кубка Кремля
    Все новости спорта

    При своих болельщиках «Питтсбург» вынесет «Даллас»?

    «Питтсбург» — «Даллас». Прогноз и ставка (к. 2.43) на хоккейный матч НХЛ 20 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Даллас Старз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джефф Картер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    Хоккейный клуб из Пенсильвании провел три матча, после которых остался с пятью очками на счету. В зачете Восточной конференции он занял первое место.

    В дебюте НХЛ 2021/22 «Питтсбург» встретился с «Тампой» на «Амали Арене». В гостевом матче «Пингвинз» устроили разнос действующим чемпионам (6:2).

    После праздника голов в дуэли с «Лайтнинг» ребята Майка Салливана провели поединок с «Флоридой», в котором «Пенс» оказались слабее (4:5 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    А в домашней игре «Питтсбург» без особых проблем разобрался с «Чикаго» (5:2). В прошлом чемпионате «Пингвинз» были первыми в Восточном дивизионе, в Кубке Стэнли они вылетели на стадии 1/8 финала.

    «Даллас»

    Техасские ребята также провели в чемпионате три поединка, но заработать им удалось 2 очка. В турнирной таблице Запада «шерифы» идут четвертыми.

    Дебютная игра «Далласа» прошла в Нью-Йорке. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Старз» зарубились с «Рейнджерс» и вырвали победу в овертайме (3:2 ОТ).

  • НХЛ. Шайбы Овечкина, Сергачева и Свечникова, передача Панарина
  • В ночь на 17 октября в регулярном чемпионате НХЛ прошли 14 встреч
  • Вчера

    • Вторую встречу парни Рика Боунесса провели в «ТД Гарден» против «Бостона», где пережили первую неудачу (1:3). Еще одну осечку «Старз» допустили в матче с «Оттавой» (2:3).

    Прошлый сезон для «Далласа» оказался провальным. В 56 поединках регулярки он взял 60 баллов и финишировал пятым в Центральном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Далласа» — 2.82.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Несмотря на то парням из Пенсильвании не удалось продемонстрировать 100% результат по набранным очкам, они все равно выглядят мощно в атаке.

    В каждом поединке «Пингвинз» забросили соперникам 4+ шайбы и дважды оформили себе фору в 3+ гола. «Даллас», который со старта начал транжирить баллы, не сможет сопротивляться в такой игре. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» с форой -1 за 2.43.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Касаткина — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Гаске — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сочи — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Витязь — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Черноморец — Верес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юргорден — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алавес — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.70
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч Ним — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эспаньол — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Питтсбург» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на хоккей. При своих болельщиках «Питтсбург» вынесет «Даллас»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры