В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «PPG Paints-Арене» 20 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Хоккейный клуб из Пенсильвании провел три матча, после которых остался с пятью очками на счету. В зачете Восточной конференции он занял первое место.

В дебюте НХЛ 2021/22 «Питтсбург» встретился с «Тампой» на «Амали Арене». В гостевом матче «Пингвинз» устроили разнос действующим чемпионам (6:2).

После праздника голов в дуэли с «Лайтнинг» ребята Майка Салливана провели поединок с «Флоридой», в котором «Пенс» оказались слабее (4:5 ОТ).

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А в домашней игре «Питтсбург» без особых проблем разобрался с «Чикаго» (5:2). В прошлом чемпионате «Пингвинз» были первыми в Восточном дивизионе, в Кубке Стэнли они вылетели на стадии 1/8 финала.

«Даллас»

Техасские ребята также провели в чемпионате три поединка, но заработать им удалось 2 очка. В турнирной таблице Запада «шерифы» идут четвертыми.

Дебютная игра «Далласа» прошла в Нью-Йорке. В «Мэдисон Сквер Гарден» «Старз» зарубились с «Рейнджерс» и вырвали победу в овертайме (3:2 ОТ).

Вторую встречу парни Рика Боунесса провели в «ТД Гарден» против «Бостона», где пережили первую неудачу (1:3). Еще одну осечку «Старз» допустили в матче с «Оттавой» (2:3).

Прошлый сезон для «Далласа» оказался провальным. В 56 поединках регулярки он взял 60 баллов и финишировал пятым в Центральном дивизионе.

Прогноз и ставка

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Далласа» — 2.82.

Несмотря на то парням из Пенсильвании не удалось продемонстрировать 100% результат по набранным очкам, они все равно выглядят мощно в атаке.