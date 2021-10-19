«Торонто»
Парни из Онтарио имеют в своем резерве 4 балла, которые они завоевали в трех матчах. В Восточной конференции команда занимает шестое место.
В первом поединке сезона «Торонто» у себя дома принимало «Монреаль». В сложной игре с «Канадиенс» «Мэйпл Лифс» одержали волевую победу (2:1).
Два следующих матча подопечные Шелдона Кифа провели с «Оттавой». В гостевой встрече «Торонто» потерпело поражение (2:3), а во второй игре «листочки» взяли реванш (3:1).
В прошлом сезоне «Торонто» оказался лидером Столичного дивизиона, а в Кубке Стэнли ребята Шелдона Кифа слились в первом же раунде.
«Рейнджерс»
Хоккейный клуб с Манхэттена также успел провести три матча в регулярке, после которых на его счету оказались 3 очка. В зачете Востока команда является десятой.
На первую игру в новом сезоне «Рейнджерс» отправились в столицу, где пытались померяться силами с «Вашингтоном». На «Кэпитал Уан Арене» гости были разгромлены (1:5).
Второй поединок подопечные Жерара Галлана провели в «Мэдисон Сквер Гарден», где принимали «Даллас» и уступили «Старз» в овертайме (2:3 ОТ).
Затем был визит в Монреаль. В противостоянии с «Канадиенс» «Рейнджерс» оформили первую победу (3:1). Прошлый сезон «синерубашечники» закончили пятыми в Восточном дивизионе.
Прогноз и ставка
Победа «Торонто» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Рейнджерс» — 3.30.
После скомканного старта сезона парни из Нью-Йорка оформили победу в противостоянии с прошлогодними финалистами Кубка Стэнли.
«Торонто», в свою очередь, хлопнул «Оттаву», взяв реванш. В грядущем поединке именно «Мэйпл Лифс» считаются фаворитами, но у «рейнджеров» перспективная банда, которая