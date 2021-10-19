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    Оформят ли «Рейнджерс» еще одну победу в Канаде?

    «Торонто» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Рейнджерс»
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    Линд Коул
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 19 октября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 19 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.85
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  • 4.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Торонто»

    Парни из Онтарио имеют в своем резерве 4 балла, которые они завоевали в трех матчах. В Восточной конференции команда занимает шестое место.

    В первом поединке сезона «Торонто» у себя дома принимало «Монреаль». В сложной игре с «Канадиенс» «Мэйпл Лифс» одержали волевую победу (2:1).

    Два следующих матча подопечные Шелдона Кифа провели с «Оттавой». В гостевой встрече «Торонто» потерпело поражение (2:3), а во второй игре «листочки» взяли реванш (3:1).

    В прошлом сезоне «Торонто» оказался лидером Столичного дивизиона, а в Кубке Стэнли ребята Шелдона Кифа слились в первом же раунде.

    «Рейнджерс»

    Хоккейный клуб с Манхэттена также успел провести три матча в регулярке, после которых на его счету оказались 3 очка. В зачете Востока команда является десятой.

    На первую игру в новом сезоне «Рейнджерс» отправились в столицу, где пытались померяться силами с «Вашингтоном». На «Кэпитал Уан Арене» гости были разгромлены (1:5).

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    • Второй поединок подопечные Жерара Галлана провели в «Мэдисон Сквер Гарден», где принимали «Даллас» и уступили «Старз» в овертайме (2:3 ОТ).

    Затем был визит в Монреаль. В противостоянии с «Канадиенс» «Рейнджерс» оформили первую победу (3:1). Прошлый сезон «синерубашечники» закончили пятыми в Восточном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Рейнджерс» — 3.30.

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    После скомканного старта сезона парни из Нью-Йорка оформили победу в противостоянии с прошлогодними финалистами Кубка Стэнли.

    «Торонто», в свою очередь, хлопнул «Оттаву», взяв реванш. В грядущем поединке именно «Мэйпл Лифс» считаются фаворитами, но у «рейнджеров» перспективная банда, которая может разделаться с хозяевами. Наши прогноз и ставка — победа «Рейнджерс» или ничья за 2.03.

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    «Торонто» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на хоккей. Оформят ли «Рейнджерс» еще одну победу в Канаде?
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