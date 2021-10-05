В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

Представители Санкт-Петербурга завоевали в 13 матчах 19 очков. С такими турнирными цифрами они оказались третьими в зачете Западной конференции.

После трех побед в дебюте сезона СКА пережил два поражения подряд. На данный момент это самый длинный отрезок, в котором «армейцы» не брали очки.

С 14 по 21 сентября подопечные Валерия Брагина снова выдали три победы. В тех матчах клуб с Невы одержал верх над «Спартаком» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амуром» (5:1).

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Позже в «Ледовом дворце» СКА уступил «Салавату Юлаеву» (2:4), а затем в гостях он победил «Динамо» Минск (2:1 ОТ) и слился «Витязю» (5:6 Б). Вернувшись в Питер, «армейцы» припечатали «Трактор» (4:3 Б) и «Нефтехимик» (2:0).

«Локомотив»

Ярославская команда также провела 13 матчей в сезоне. В тех поединках ей удалось заработать 14 очков и занять седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

После победы над «Торпедо» 18 сентября (4:3) «Локомотив» пережил серию из трех поражений. Сперва «железнодорожники» пострадали от «Йокерита» (1:4).

А после неудачной встречи с «Витязем» (2:3) руководство решило отправить в отставку Андрея Скабелку. В дебютной игре без главного тренера «Локо» уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

Затем команду взялся спасать Игорь Никитин, с которым «Локомотив» оформил три победы подряд. Обыграли ярославцы «Авангард» (4:1), «Витязь» (4:1) и «Барыс» (4:3).

Прогноз и ставка

На победу СКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью они предлагают поставить за 4.34, а на победу «Локомотива» — за 3.30.

После предыдущих не очень удачных матчей СКА вернулся домой, где оформил пару побед. Помучиться питерцам пришлось в поединке с «Трактором», где все решила серия буллитов.