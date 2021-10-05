ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд «Ливерпуль» и «МанСити» сыграли в боевую ничьюПротивостояние «Ливерпуля» и «Сити» войдет в историю «Атлетико» — «Барселона»Примера. «Атлетико» обыграл «Барселону», «Реал» проиграл в гостях у «Эспаньола»
  • 10:34
    • Ахметов вызван в сборную России на матч против Словении и Словакии
  • 07:51
    • Кросби и Макдэвид вошли в состав сборной Канады на ОИ-2022
  • 23:57
    • «Севилья» уступила «Гранаде», потерпев первое поражение в Ла Лиге
  • 23:42
    • «Милан» удержал победу над «Аталантой», Миранчук остался в запасе
  • 22:56
    • Сборная Португалии стала чемпионом мира по мини-футболу
  • 22:42
    • «Байер» разгромил «Арминию» и догнал «Баварию»
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
    Все новости спорта

    Оформит ли СКА третью домашнюю победу подряд?

    СКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 5 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Локомотив
    Прогноз и ставки на СКА — «Локомотив»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Галимов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2021 года
    СКА
  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 3.15
  • Ставка!
    •

    СКА

    Представители Санкт-Петербурга завоевали в 13 матчах 19 очков. С такими турнирными цифрами они оказались третьими в зачете Западной конференции.

    После трех побед в дебюте сезона СКА пережил два поражения подряд. На данный момент это самый длинный отрезок, в котором «армейцы» не брали очки.

    С 14 по 21 сентября подопечные Валерия Брагина снова выдали три победы. В тех матчах клуб с Невы одержал верх над «Спартаком» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Амуром» (5:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Позже в «Ледовом дворце» СКА уступил «Салавату Юлаеву» (2:4), а затем в гостях он победил «Динамо» Минск (2:1 ОТ) и слился «Витязю» (5:6 Б). Вернувшись в Питер, «армейцы» припечатали «Трактор» (4:3 Б) и «Нефтехимик» (2:0).

    «Локомотив»

    Ярославская команда также провела 13 матчей в сезоне. В тех поединках ей удалось заработать 14 очков и занять седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    После победы над «Торпедо» 18 сентября (4:3) «Локомотив» пережил серию из трех поражений. Сперва «железнодорожники» пострадали от «Йокерита» (1:4).

    А после неудачной встречи с «Витязем» (2:3) руководство решило отправить в отставку Андрея Скабелку. В дебютной игре без главного тренера «Локо» уступил «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ).

    Затем команду взялся спасать Игорь Никитин, с которым «Локомотив» оформил три победы подряд. Обыграли ярославцы «Авангард» (4:1), «Витязь» (4:1) и «Барыс» (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу СКА в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью они предлагают поставить за 4.34, а на победу «Локомотива» — за 3.30.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    После предыдущих не очень удачных матчей СКА вернулся домой, где оформил пару побед. Помучиться питерцам пришлось в поединке с «Трактором», где все решила серия буллитов.

    В игре против скромного «Нефтехимика» «армейцы» действовали спокойнее. Вот и «Локомотив» на данный момент все еще не такой мощный противник, который устроит зарубу в Питере. Поэтому наши прогноз и ставка — СКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.31.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 05.10.2021. Прогнозы на хоккей. Оформит ли СКА третью домашнюю победу подряд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры