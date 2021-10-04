В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

В 13 встречах сезона екатеринбургский коллектив сумел отвоевать у противников 13 очков. Сейчас он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции.

В первых двух матчах, прошедших на «Уралец-Арене», «Автомобилист» потерпел поражения, а затем выдал четыре победы. Обыграло «Авто» СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

После своей убедительной серии команда Билла Питерса вдруг начала теряться. Сперва она у себя дома уступила «Авангарду» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ).

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Далее «Автомобилист» успел разгромить «Динамо» Минск (7:3), после чего проиграл «Трактору» (1:2 Б), «Барысу» (4:5 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Металлургу» Мг (2:4).

«Авангард»

Коллектив из Омска имеет в своей копилке 12 очков, добытых в 11 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на шестом месте.

В дебюте новой регулярки «Авангард» выдал три победы кряду, после которых он решил растранжирить очки во встречах с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7).

Трехматчевую серию поражений подопечные Боба Хартли прервали в зарубе с «Автомобилистом» (3:1), а затем закрепили временный успех разгромом «Спартака» (4:0).

Вернувшись в Балашиху, «Авангард» крупно слился «Локомотиву» (1:4) и обыграл «Сочи» (3:1). А недавно в Челябинске гости уступили «Трактору» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Авангарда» — 2.74.

В четырех последних матчах екатеринбуржцы проиграли, из-за чего они максимально сблизились с «Авангардом», который победил в трех поединках из пяти недавних.