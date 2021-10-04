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    «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?

    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Авангард»
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    Илья Каблуков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 4 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2021 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Автомобилист»

    В 13 встречах сезона екатеринбургский коллектив сумел отвоевать у противников 13 очков. Сейчас он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции.

    В первых двух матчах, прошедших на «Уралец-Арене», «Автомобилист» потерпел поражения, а затем выдал четыре победы. Обыграло «Авто» СКА (4:2), «Динамо» Минск (2:1), «Витязь» (4:3 Б) и «Куньлунь» (5:1).

    После своей убедительной серии команда Билла Питерса вдруг начала теряться. Сперва она у себя дома уступила «Авангарду» (1:3) и ЦСКА (2:3 ОТ).

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    Далее «Автомобилист» успел разгромить «Динамо» Минск (7:3), после чего проиграл «Трактору» (1:2 Б), «Барысу» (4:5 ОТ), «Салавату Юлаеву» (2:3) и «Металлургу» Мг (2:4).

    «Авангард»

    Коллектив из Омска имеет в своей копилке 12 очков, добытых в 11 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на шестом месте.

    В дебюте новой регулярки «Авангард» выдал три победы кряду, после которых он решил растранжирить очки во встречах с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7).

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  • 30/09/2021

    • Трехматчевую серию поражений подопечные Боба Хартли прервали в зарубе с «Автомобилистом» (3:1), а затем закрепили временный успех разгромом «Спартака» (4:0).

    Вернувшись в Балашиху, «Авангард» крупно слился «Локомотиву» (1:4) и обыграл «Сочи» (3:1). А недавно в Челябинске гости уступили «Трактору» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Авангарда» — 2.74.

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    В четырех последних матчах екатеринбуржцы проиграли, из-за чего они максимально сблизились с «Авангардом», который победил в трех поединках из пяти недавних.

    Пока «Авто» заглохло, омские парни подсуетятся и опередят их в зачете Востока. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 3.5 за 2.26.

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    «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
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