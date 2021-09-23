В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкая команда имеет в своем резерве 7 очков, добытых в восьми поединках КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции она занимает 10-е место.

На старте сезона «Северсталь» потерпела два поражения, проиграв СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4). А первую победу «сталь» организовала 8 сентября в матче с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

Не справилась команда Андрея Разина дома с «Трактором» (1:2 Б), но зато в следующей встрече «Северсталь» разделалась с «Сибирью» (4:2).

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После удачного визита в Новосибирск череповчане провалились в матчах с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (1:4). В недавней игре «Северсталь» неожиданно прихлопнула «Салават Юлаев» (2:1).

«Динамо» Рига

Представители Латвии успели сыграть в девяти матчах, в которых им удалось забрать себе 6 очков. В турнирной таблице Запада команда расположилась на 11-й позиции.

На старте сезона «Динамо» Рига противостояло большим соперникам, которым проиграла в гостях. Уступили бордовые «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).

Первые баллы команда Сергея Зубова стащила в Мытищах. В голевой зарубе динамовцы хлопнули «Куньлунь» (6:5). Позже рижане были разгромлены «Трактором» (1:6) и «Локо» (0:4).

Еще в двух домашних матчах «Динамо» Рига выбило победы над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2), а позже были поражения от «Спартака» (1:3) и московского «Динамо» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» оценивается в 2.07, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.10, а на победу рижского «Динамо» — за 3.06.

В Череповце фанатов ждет поединок двух аутсайдеров Запада, между которыми турнирное расстояние в 1 очко .

Очевидно, что по силе команды равны и рижане в текущем сезоне неплохо справлялись с соперниками их уровня. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига в матче за 2.08.