ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид Федун и Руй ВиторияКазнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию? Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол
  • 06:45
    • «Миннесота» подписала новый контракт с Капризовым
  • 23:41
    • «Интер» в большинстве обыграл «Фиорентину»
  • 22:23
    • Дубль Суареса принес «Атлетико» победу над «Хетафе»
  • 21:48
    • Дубль Бурдасова помог СКА разгромить «Амур»
  • 21:47
    • «Спартак» с крупным счетом проиграл «Авангарду»
  • 16:17
    • «Не набрал форму». Дзюба отказался от приглашения в сборную на ближайшие матчи
  • 21:16
    • «Салават Юлаев» потерпел первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    Встреча с «Северсталью» окажется успешной для рижского «Динамо»?

    «Северсталь» — «Динамо» Рига. Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Северсталь Прогнозы на Динамо Рига
    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Рига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Рига в матче со «Спартаком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 23 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    Череповецкая команда имеет в своем резерве 7 очков, добытых в восьми поединках КХЛ. В турнирной таблице Западной конференции она занимает 10-е место.

    На старте сезона «Северсталь» потерпела два поражения, проиграв СКА (2:3) и «Динамо» Минск (1:4). А первую победу «сталь» организовала 8 сентября в матче с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

    Не справилась команда Андрея Разина дома с «Трактором» (1:2 Б), но зато в следующей встрече «Северсталь» разделалась с «Сибирью» (4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    После удачного визита в Новосибирск череповчане провалились в матчах с «Амуром» (2:3) и «Адмиралом» (1:4). В недавней игре «Северсталь» неожиданно прихлопнула «Салават Юлаев» (2:1).

    «Динамо» Рига

    Представители Латвии успели сыграть в девяти матчах, в которых им удалось забрать себе 6 очков. В турнирной таблице Запада команда расположилась на 11-й позиции.

    На старте сезона «Динамо» Рига противостояло большим соперникам, которым проиграла в гостях. Уступили бордовые «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).

    Первые баллы команда Сергея Зубова стащила в Мытищах. В голевой зарубе динамовцы хлопнули «Куньлунь» (6:5). Позже рижане были разгромлены «Трактором» (1:6) и «Локо» (0:4).

    Еще в двух домашних матчах «Динамо» Рига выбило победы над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2), а позже были поражения от «Спартака» (1:3) и московского «Динамо» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 2.07, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.10, а на победу рижского «Динамо» — за 3.06.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В Череповце фанатов ждет поединок двух аутсайдеров Запада, между которыми турнирное расстояние в 1 очко.

    Очевидно, что по силе команды равны и рижане в текущем сезоне неплохо справлялись с соперниками их уровня. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига в матче за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Динамо Барнаул — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Легион-Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сибирь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Ленинградец — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Кайрат Москва — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Знамя Ногинск — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саранск — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Специя — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Салернитана — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Чайка — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Северсталь» — «Динамо» Рига: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча с «Северсталью» окажется успешной для рижского «Динамо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры