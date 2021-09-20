В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 20 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Приняв участие в семи встречах, нижнекамцы смогли заработать 8 очков. С такими цифрами команда является пятой в турнирной таблице Восточной конференции.

На старте сезона «Нефтехимик» выбил три из трех, выиграв все домашние поединки. В них «волки» разделались с «Куньлунем» (5:1), «Йокеритом» (4:2) и «Сибирью» (4:2).

Первые же потери очков подопечные Олега Леонтьева пережили за пределами Нижнекамска. В гостях «нефтяники» проиграли «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Магнитке» (0:4).

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А 16 сентября «Нефтехимику» уже не помогли и родные стены, так как дома он уступил «Трактору» (1:3). В последней игре команда Леонтьева разгромила «Витязь» (5:2).

«Сочи»

Парни из Краснодарского края участвовали в восьми играх, после которых они оказались на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками.

Начало регулярки получилось для «Сочи» многообещающим. В «Большом» «леопарды» обыграли «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ). Но после яркого старта сочинцы поплыли.

Сперва подопечные Евгения Ставровского крупно слились ЦСКА (1:4), а затем была потеря очков в гостевых матчах с «Торпедо» (1:2) и «Куньлунем» (2:3 Б).

Далее в «Большом» «Сочи» оказался слабее «Ак Барса» (2:3 Б) и СКА (0:2). А еще в одном противостоянии с казанцами (на «Татнефть-Арене») было минимальное поражение команды Ставровского (0:1).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» букмекеры предлагают поставить за 2.10, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Сочи» — 2.98.

Несмотря на то что в предстоящем матче сойдутся не самые забавные клубы, на итоговый тотал положительно может повлиять проблемная защита обеих сторон.