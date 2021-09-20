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    Игра в Нижнекамске будет открытой и результативной

    «Нефтехимик» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Нефтехимик Прогнозы на Сочи
    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Сочи»
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    Марат Хайруллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Сочи». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 20 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2021 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 19:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Нефтехимик»

    Приняв участие в семи встречах, нижнекамцы смогли заработать 8 очков. С такими цифрами команда является пятой в турнирной таблице Восточной конференции.

    На старте сезона «Нефтехимик» выбил три из трех, выиграв все домашние поединки. В них «волки» разделались с «Куньлунем» (5:1), «Йокеритом» (4:2) и «Сибирью» (4:2).

    Первые же потери очков подопечные Олега Леонтьева пережили за пределами Нижнекамска. В гостях «нефтяники» проиграли «Салавату Юлаеву» (1:5) и «Магнитке» (0:4).

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    А 16 сентября «Нефтехимику» уже не помогли и родные стены, так как дома он уступил «Трактору» (1:3). В последней игре команда Леонтьева разгромила «Витязь» (5:2).

    «Сочи»

    Парни из Краснодарского края участвовали в восьми играх, после которых они оказались на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками.

    Начало регулярки получилось для «Сочи» многообещающим. В «Большом» «леопарды» обыграли «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ). Но после яркого старта сочинцы поплыли.

    Сперва подопечные Евгения Ставровского крупно слились ЦСКА (1:4), а затем была потеря очков в гостевых матчах с «Торпедо» (1:2) и «Куньлунем» (2:3 Б).

    Далее в «Большом» «Сочи» оказался слабее «Ак Барса» (2:3 Б) и СКА (0:2). А еще в одном противостоянии с казанцами (на «Татнефть-Арене») было минимальное поражение команды Ставровского (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Нефтехимика» букмекеры предлагают поставить за 2.10, на ничью они дают коэффициент 4.10, а на победу «Сочи» — 2.98.

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    Несмотря на то что в предстоящем матче сойдутся не самые забавные клубы, на итоговый тотал положительно может повлиять проблемная защита обеих сторон.

    Минимум 5 голов зрители видели в четырех последних очных встречах. Поэтому вполне логично ждать нечто подобное и сейчас. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.85.

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    «Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на хоккей. Игра в Нижнекамске будет открытой и результативной
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