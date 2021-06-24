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    «Айлендерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.45) на хоккейный матч Кубка Стэнли 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»
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    Стивен Стэмкос
    В шестом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 24 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Июня 2021 года
    Нью-Йорк Айлендерс
  • Кубок Стэнли
    •  Нью-Йорк Айлендерс 03:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2.25
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    «Айлендерс»

    В дебютной для себя серии текущего Кубка Стэнли команда с Бруклина встретилась с «Питтсбургом». В зарубе с «пингвинами» «Айлс» провели шесть матчей — 4:2.

    На стадии четвертьфинала «Айлендерс» бились за выход дальше с «Бостоном». Это противостояние также дошло до шести поединков, в четырех из которых сильнее оказались «островитяне» — 4:2.

    Полуфинальная серия свела «Айлендерс» с «Тампой». В стартовой игре подопечные Барри Троца взяли верх (2:1), после чего они дважды уступили (2:4; 1:2).

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    Вторую победу в противостоянии коллектив из Нью-Йорка завоевал 20 июня (3:2), а в недавней встрече «Айлендерс» были раздавлены противниками (0:8).

    «Тампа-Бэй»

    В первом раунде Кубка Стэнли команда из Тампы устроила битву с соперником из родного штата — «Флоридой». Серия с «Пантерз» продлилась шесть матчей — 4:0.

    Намного легче прошла для «Тампы-Бэй» серия с «Каролиной». Она подарила болельщикам всего пять поединков и не доставила «молниям» особых проблем — 4:1.

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    • Полуфинал Кубка подопечные Джона Купера начали с поражения от «Айлендерс» (1:2), однако позже сумели перевернуть ход серии с помощью парочки побед (4:2; 2:1).

    В гостевой игре, прошедшей 20 июня, «Тампа-Бэй» снова пережила неудачу (2:3), а в последнем на данный момент поединке она втоптала в лед «Айлендерс» (8:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Айлендерс» оценивается в 3.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.15.

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    После недавней игры «Айлендерс» возвращаются в родные стены подавленными. Они не только были опозорены на чужом льду, но и теперь находятся на грани вылета из Кубка Стэнли.

    Команда Купера прекрасно осознает всю ситуацию, поэтому в гостях она сделает все возможное, чтобы добить противников. Наши прогноз и ставка — победа «Тампы-Бэй» с форой -1 за 2.45.

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