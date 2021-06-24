В шестом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 24 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

В дебютной для себя серии текущего Кубка Стэнли команда с Бруклина встретилась с «Питтсбургом». В зарубе с «пингвинами» «Айлс» провели шесть матчей — 4:2.

На стадии четвертьфинала «Айлендерс» бились за выход дальше с «Бостоном». Это противостояние также дошло до шести поединков, в четырех из которых сильнее оказались «островитяне» — 4:2.

Полуфинальная серия свела «Айлендерс» с «Тампой». В стартовой игре подопечные Барри Троца взяли верх (2:1), после чего они дважды уступили (2:4; 1:2).

Все прогнозы на НХЛ

Вторую победу в противостоянии коллектив из Нью-Йорка завоевал 20 июня (3:2), а в недавней встрече «Айлендерс» были раздавлены противниками (0:8).

«Тампа-Бэй»

В первом раунде Кубка Стэнли команда из Тампы устроила битву с соперником из родного штата — «Флоридой». Серия с «Пантерз» продлилась шесть матчей — 4:0.

Намного легче прошла для «Тампы-Бэй» серия с «Каролиной». Она подарила болельщикам всего пять поединков и не доставила «молниям» особых проблем — 4:1.

Полуфинал Кубка подопечные Джона Купера начали с поражения от «Айлендерс» (1:2), однако позже сумели перевернуть ход серии с помощью парочки побед (4:2; 2:1).

В гостевой игре, прошедшей 20 июня, «Тампа-Бэй» снова пережила неудачу (2:3), а в последнем на данный момент поединке она втоптала в лед «Айлендерс» (8:0).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» оценивается в 3.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.15.

После недавней игры «Айлендерс» возвращаются в родные стены подавленными. Они не только были опозорены на чужом льду, но и теперь находятся на грани вылета из Кубка Стэнли.