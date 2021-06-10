В шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 10 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда с Бруклина в 1/8 финала Кубка Стэнли провела шесть встреч с «Питтсбургом». На старте их серии «Айлс» вырвали победу (4:3 ОТ).

Во второй игре в Пенсильвании «Айлендерс» уступили (1:2), как и в первом матче в «Нассау Колизеум» (4:5). А в оставшихся поединках «островитяне» только побеждали (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

В четвертьфинале команда Бари Троца сражается за путевку в топ-4 с «Бостоном». В матчах в «ТД Гарден» «Айлс» проиграли (2:5) и одержали верх (4:3 ОТ).

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Такая же ситуация была и в Нью-Йорке, где ребята с Бруклина сперва слились (1:2 ОТ), а затем выиграли (4:1). Победили «Айлендерс» и в матче 8 июня (5:4).

«Бостон»

Первым соперником «Бостона» в плей-офф оказался «Вашингтон». В дебютной встрече со столичным клубом «Брюинз» потерпели поражение (2:3 ОТ).

Во второй игре на «Кэпитал Уан Арене» «Бостон» сам вырвал победу в овертайме (4:3 ОТ), после чего он дважды прибил «Кэпс» в «ТД Гарден» (3:2 ОТ; 4:1).

В решающий момент «Бис» также не подвели болельщиков. В Вашингтоне команда Брюса Кэссиди снова была сильнее (3:1). С разгромной победы «медведи» начали 1/4 финала, разбив «Айлендерс» (4:1).

В другой домашней встрече «Бостон» уступил (3:4 ОТ). По разу победил (2:1 ОТ) и проиграл (1:4) коллектив из Массачусетса и в Нью-Йорке. В последнем матче «Бис» также слились (4:5).

Прогноз и ставка

Победа «Айлендерс» в шестом матче серии оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.76, а на победу «Бостона» — 2.36.

В родных стенах «островитяне» проиграли «Бостону» в овертайме и добыли крупную победу над «мишками». На своем льду «Айлс» не выглядели хуже соперников из Массачусетса.