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    В Нью-Йорке «Айлендерс» справятся с «Бостоном»?

    «Айлендерс» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч Кубка Стэнли 10 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Бостон»
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    Скотт Мэйфилд
    В шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Бостон». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 10 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 10 Июня 2021 года
    Нью-Йорк Айлендерс
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    •  Нью-Йорк Айлендерс 02:30 Бостон Бостон
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    «Айлендерс»

    Нью-Йоркская команда с Бруклина в 1/8 финала Кубка Стэнли провела шесть встреч с «Питтсбургом». На старте их серии «Айлс» вырвали победу (4:3 ОТ).

    Во второй игре в Пенсильвании «Айлендерс» уступили (1:2), как и в первом матче в «Нассау Колизеум» (4:5). А в оставшихся поединках «островитяне» только побеждали (4:1; 3:2 ОТ; 5:3).

    В четвертьфинале команда Бари Троца сражается за путевку в топ-4 с «Бостоном». В матчах в «ТД Гарден» «Айлс» проиграли (2:5) и одержали верх (4:3 ОТ).

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    Такая же ситуация была и в Нью-Йорке, где ребята с Бруклина сперва слились (1:2 ОТ), а затем выиграли (4:1). Победили «Айлендерс» и в матче 8 июня (5:4).

    «Бостон»

    Первым соперником «Бостона» в плей-офф оказался «Вашингтон». В дебютной встрече со столичным клубом «Брюинз» потерпели поражение (2:3 ОТ).

    Во второй игре на «Кэпитал Уан Арене» «Бостон» сам вырвал победу в овертайме (4:3 ОТ), после чего он дважды прибил «Кэпс» в «ТД Гарден» (3:2 ОТ; 4:1).

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    • В решающий момент «Бис» также не подвели болельщиков. В Вашингтоне команда Брюса Кэссиди снова была сильнее (3:1). С разгромной победы «медведи» начали 1/4 финала, разбив «Айлендерс» (4:1).

    В другой домашней встрече «Бостон» уступил (3:4 ОТ). По разу победил (2:1 ОТ) и проиграл (1:4) коллектив из Массачусетса и в Нью-Йорке. В последнем матче «Бис» также слились (4:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Айлендерс» в шестом матче серии оценивается в 2.98, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.76, а на победу «Бостона» — 2.36.

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    В родных стенах «островитяне» проиграли «Бостону» в овертайме и добыли крупную победу над «мишками». На своем льду «Айлс» не выглядели хуже соперников из Массачусетса.

    Еще в одной игре в «Нассау Колизеум» цена победы будет выше, поэтому команда Троца начнет штурмовать ворота «Брюинз». Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» с форой 0 за 2.14.

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