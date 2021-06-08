Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» выиграл серию против «Виннипега»

    8 июня в рамках второго раунда плей-офф НХЛ прошли два поединка

    Хоккей НХЛ Монреаль Канадиенс Виннипег Джетс Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Джорджиньо ВейналдумТрансферный дайджест. 1-7 июня Луис ЭнрикеИспания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
  • 23:40
    • Сборная Германии разгромила команду Латвии в контрольном матче
  • 22:40
    • Вейналдум подписал контракт с ПСЖ
  • 21:46
    • В СМИ заявили об интересе «Зенита» к Видалю, его агент это опроверг
  • 20:56
    • Сборная Украины разгромила сборную Кипра
  • 18:03
    • Джокович отыгрался с 0:2 по сетам и обыграл Музетти
  • 17:36
    • Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива»
  • 17:19
    • Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА накладывать санкции на клубы Суперлиги
    Все новости спорта
    «Монреаль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монреаль»

    «Бостон» — «Айлендерс» 4:5

    «Айлендерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Бостон» со счетом 5:4. Голкипер Семен Варламов отразил 40 бросков из 44. Другой российский вратарь «островитян» Илья Сорокин провел всю игру на скамье запасных.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Пятый матч
    «Бостон» — «Айлендерс» — 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
    Голы: Пастрняк — 6 (Макэвой, Маршан), 1:25 — 1:0. Барзал — 3 (бол., Добсон, Эберле), 18:49 — 1:1. Палмиери — 6 (бол., Бэйли, Ледди), 24:49 — 1:2. Маршан — 6 (Пастрняк, Макэвой), 27:27 — 2:2. Бэйли — 5 (Пажо, Бовилье), 34:30 — 2:3. Эберле — 3 (бол., Барзал, Добсон), 36:38 — 2:4. Нельсон — 4 (Бовилье, Пелек), 41:59 — 2:5. Пастрняк — 7 (бол., Макэвой, Бержерон), 43:48 — 3:5. Крейчи — 2 (Смит, Райлли), 54:43 — 4:5Вратари: Раск (Суэймен, 40:00) — ВарламовШтраф: 8-4Броски: 44 (11+15+18) — 19 (7+9+3)Счет в серии: 2:3

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 10 июня в Нью-Йорке.

    «Бостон» — «Айлендерс»

    «Монреаль» — «Виннипег» 3:2 ОТ

    «Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Тайлер Тоффоли. Защитник «Канадиенс» Александр Романов очков не набрал. Для российского хоккеиста это был первый матч в Кубке Стэнли.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Четвертый матч
    «Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Густафссон — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 8:01 — 1:0. Лехконен — 2 (Кулак, Галлахер), 19:09 — 2:0. Стэнли — 1 (Бенн, Коннор), 21:40 — 2:1. Стэнли — 2 (Коннор, Эпплтон), 25:29 — 2:2. Тоффоли — 4 (Кауфилд), 61:39 — 3:2Вратари: Прайс — ХеллибакШтраф: 2-6Броски: 41 (12+13+14+2) — 16 (7+4+5+0)Счет в серии: 4:0

    Счет в серии стал 4:0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2:2).

    «Монреаль» — «Виннипег»
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:10
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.85
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Португалия — Израиль
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • 11/06/2021 в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Рыбакина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие