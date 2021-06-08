Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» выиграл серию против «Виннипега»

«Бостон» — «Айлендерс» 4:5

«Айлендерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Бостон» со счетом 5:4. Голкипер Семен Варламов отразил 40 бросков из 44. Другой российский вратарь «островитян» Илья Сорокин провел всю игру на скамье запасных.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Пятый матч «Бостон» — «Айлендерс» — 4:5 (1:1, 1:3, 2:1) Голы: Пастрняк — 6 (Макэвой, Маршан), 1:25 — 1:0. Барзал — 3 (бол., Добсон, Эберле), 18:49 — 1:1. Палмиери — 6 (бол., Бэйли, Ледди), 24:49 — 1:2. Маршан — 6 (Пастрняк, Макэвой), 27:27 — 2:2. Бэйли — 5 (Пажо, Бовилье), 34:30 — 2:3. Эберле — 3 (бол., Барзал, Добсон), 36:38 — 2:4. Нельсон — 4 (Бовилье, Пелек), 41:59 — 2:5. Пастрняк — 7 (бол., Макэвой, Бержерон), 43:48 — 3:5. Крейчи — 2 (Смит, Райлли), 54:43 — 4:5Вратари: Раск (Суэймен, 40:00) — ВарламовШтраф: 8-4Броски: 44 (11+15+18) — 19 (7+9+3)Счет в серии: 2:3

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Айлендерс». Следующий матч пройдет 10 июня в Нью-Йорке.

«Бостон» — «Айлендерс»

«Монреаль» — «Виннипег» 3:2 ОТ

«Монреаль» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Тайлер Тоффоли. Защитник «Канадиенс» Александр Романов очков не набрал. Для российского хоккеиста это был первый матч в Кубке Стэнли.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Четвертый матч «Монреаль» — «Виннипег» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0) Голы: Густафссон — 1 (бол., Сузуки, Тоффоли), 8:01 — 1:0. Лехконен — 2 (Кулак, Галлахер), 19:09 — 2:0. Стэнли — 1 (Бенн, Коннор), 21:40 — 2:1. Стэнли — 2 (Коннор, Эпплтон), 25:29 — 2:2. Тоффоли — 4 (Кауфилд), 61:39 — 3:2Вратари: Прайс — ХеллибакШтраф: 2-6Броски: 41 (12+13+14+2) — 16 (7+4+5+0)Счет в серии: 4:0

Счет в серии стал 4:0, «Монреаль» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где встретится с победителем серии «Вегас» — «Колорадо» (2:2).