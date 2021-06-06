Сборная Канады сыграет против команды Финляндии в финале чемпионата мира. Матч пройдет 6 июня в Риге, начало — в 20:15 мск. Канада — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Канада

В Канаде точно будут вспоминать этот чемпионат мира. Как бы ни завершился финал, это было эпично.

Собрав, пожалуй, самый посредственный состав за много лет, канадцы все равно дошли до решающего матча.

И про этот путь можно снимать фильм. Канада чудом попала в плей-офф. Это стало возможным благодаря удивительному стечению обстоятельств — самостоятельно канадцы не справлялись.

А вот опасения, что после такого группового этапа Канада внезапно превратится в неприступную крепость, уже частично подтвердились.

В четвертьфинале Канада поставила на колени Россию, в составе которой на лед вышли шесть защитников из НХЛ и Сергей Бобровский. 1:1 в основное время и победный гол в овертайме — команда Жерара Галлана продемонстрировала максимально организованный хоккей.

В полуфинале сборная канадцы на кураже и сборную США «прибили» — 4:2. Интересно, что в матче группового этапа американцы разгромили соседей со счетом 5:1.

Финляндия

И все-таки финны уникальные люди. Перед каждым чемпионатом мира все тщательно изучают состав Канады, России, Швеции и даже Чехии, но в случае с Финляндией в этом плане вообще никто не заморачивается.

Уже давно известно, что «Суоми» будут конкурентоспособны в абсолютно любой кадровой ситуации — хоть со звездами, хоть без.

Что финны и доказали в том числе и на текущем чемпионате мира.

Сборная Финляндии спокойно заняла первое место в группе, проиграв лишь один матч. Как ни странно, команда Юкки Ялонена уступила в серии буллитов Казахстану.

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В четвертьфинале финны остановили Чехию — 1:0, а в полуфинале обыграли Германию — 2:1. И пусть их хоккей далеко не всегда радует глаз, но попробуйте найти другую такую сборную, которая исправно добивается результата.

Прогноз и ставка

На Канаду в этом матче можно поставить за 2.65, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.95, а победу Финляндии — за 2.45.

Канада против Финляндии — это повторение финала двухлетней давности. В 2019-м чемпионами стали финны, обыгравшие североамериканцев в решающем матче со счетом 3:1.

После этого была еще одна встреча. На групповом этапе текущего турнира Финляндия дожала канадцев в серии буллитов.

Хоккеисты сборной России уже убедились, что Канада на групповой стадии и в плей-офф — это, по сути, две разные команды. Но финнам об этом не надо рассказывать.

Скорее всего, канадцы снова запутаются в специфической финской игре.

Ставка — победа Финляндии за 2.45. Как и предыдущие матчи финнов в плей-офф, финал тоже не будет результативным.

Факт. Четыре из пяти предыдущих матчей между этими сборными завершились в пользу Финляндии.