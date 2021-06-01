Сборная России сыграет против команды Белоруссии в рамках заключительного тура группового этапа на чемпионате мира в Латвии. Матч пройдет 1 июня в Риге, начало — в 20:15 мск. Россия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия

Сборная России все-таки выиграла у шведов и спокойно пробилась в плей-офф, избавив себя от лишней нервозности в последнем матче группового этапа.

Правда, дожать Швецию получилось только в серии буллитов. Любопытно, что россияне уступали к 53-й минуте со счетом 1:0, но потом в течение 12 секунд забросили две шайбы и вышли вперед. Но соперник все равно ушел от поражения в основное время.

По игре снова нельзя сказать, что команда Валерия Брагина показала что-то экстраординарное, но, с другой стороны, результат снова достигнут.

Еще из позитивного — результативные передачи проводивших первый матч Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, который еще и победный буллит реализовал.

A shoot-out win for Russia sensationally dumped Sweden out of the World Championship after the group stage.🇷🇺✌️ #RUSSWE @russiahockey @trekronorse

Here are the highlights.👀 pic.twitter.com/kAac0e971b — IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2021

Россия перед заключительным туром возглавляет свою группу. Победа над белорусами позволит выйти в плей-офф с первого места. Правда, в таком случае можно сразу же попасть на Канаду.

Белоруссия

Белорусы — главное разочарование чемпионата мира. Имея не самый плохой состав, они умудрились проиграть даже Великобритании.

Пока что белорусы на последнем месте, позади британцев. У обеих сборных одинаковое количество очков, но Великобритания выше за счет победы над конкурентом в очном матче.

Удивительно то, что начиналось все очень даже неплохо. Во втором матче белорусы обыграли Швецию, потом провели классную встречу с чехами, пропустив решающую шайбу только в овертайме.

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Но дальше что-то сломалось. После неприятного поражения от бритацев сборная Белоруссии уступила Дании и Швейцарии. Ну и судя по комментариям в СМИ, обстановка в команде оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставка

На Россию в этом матче можно поставить за 1.34, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.95, а победу Белоруссии — за 6.90.

Сложно сказать, принципиально ли для России занять первое место в группе. Но об этом бессмысленно думать, поскольку сложно даже представить, что может помешать команде Брагина обыграть белорусов. Соперник неплохо начинал, но ближе к завершению группового этапа, похоже, выдохся.

По-хорошему, в этой игре Россия должна побеждать с разницей в две-три шайбы.

Ставка — победа сборной России с форой (-2,0) за 1.84.