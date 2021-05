Сборная России все-таки выиграла у шведов и спокойно пробилась в плей-офф, избавив себя от лишней нервозности в последнем матче группового этапа.

Правда, дожать Швецию получилось только в серии буллитов. Любопытно, что россияне уступали к 53-й минуте со счетом 1:0, но потом в течение 12 секунд забросили две шайбы и вышли вперед. Но соперник все равно ушел от поражения в основное время.

По игре снова нельзя сказать, что команда Валерия Брагина показала что-то экстраординарное, но, с другой стороны, результат снова достигнут.

Еще из позитивного — результативные передачи проводивших первый матч Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, который еще и победный буллит реализовал.

A shoot-out win for Russia sensationally dumped Sweden out of the World Championship after the group stage.🇷🇺✌️ #RUSSWE @russiahockey @trekronorse

Here are the highlights.👀 pic.twitter.com/kAac0e971b