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    Сможет ли Россия разгромить белорусов?

    Россия — Белоруссия. Прогноз (к. 1.84) и ставки на чемпионат мира по хоккею 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Белоруссия
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    Сборная России займет первое место в группе в случае победы над белорусами
    Сборная России сыграет против команды Белоруссии в рамках заключительного тура группового этапа на чемпионате мира в Латвии. Матч пройдет 1 июня в Риге, начало — в 20:15 мск. Россия — Белоруссия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    Сборная России все-таки выиграла у шведов и спокойно пробилась в плей-офф, избавив себя от лишней нервозности в последнем матче группового этапа.

    Правда, дожать Швецию получилось только в серии буллитов. Любопытно, что россияне уступали к 53-й минуте со счетом 1:0, но потом в течение 12 секунд забросили две шайбы и вышли вперед. Но соперник все равно ушел от поражения в основное время.

    По игре снова нельзя сказать, что команда Валерия Брагина показала что-то экстраординарное, но, с другой стороны, результат снова достигнут.

    Еще из позитивного — результативные передачи проводивших первый матч Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, который еще и победный буллит реализовал.

    Россия перед заключительным туром возглавляет свою группу. Победа над белорусами позволит выйти в плей-офф с первого места. Правда, в таком случае можно сразу же попасть на Канаду.

    Белоруссия

    Белорусы — главное разочарование чемпионата мира. Имея не самый плохой состав, они умудрились проиграть даже Великобритании.

    Пока что белорусы на последнем месте, позади британцев. У обеих сборных одинаковое количество очков, но Великобритания выше за счет победы над конкурентом в очном матче.

    Удивительно то, что начиналось все очень даже неплохо. Во втором матче белорусы обыграли Швецию, потом провели классную встречу с чехами, пропустив решающую шайбу только в овертайме.

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    Но дальше что-то сломалось. После неприятного поражения от бритацев сборная Белоруссии уступила Дании и Швейцарии. Ну и судя по комментариям в СМИ, обстановка в команде оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставка

    На Россию в этом матче можно поставить за 1.34, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.95, а победу Белоруссии — за 6.90.

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    Сложно сказать, принципиально ли для России занять первое место в группе. Но об этом бессмысленно думать, поскольку сложно даже представить, что может помешать команде Брагина обыграть белорусов. Соперник неплохо начинал, но ближе к завершению группового этапа, похоже, выдохся.

    По-хорошему, в этой игре Россия должна побеждать с разницей в две-три шайбы.

    Ставка — победа сборной России с форой (-2,0) за 1.84.

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