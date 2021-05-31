Сборная США сыграет против команды Германии в рамках шестого тура группового этапа чемпионата мира в Латвии. Матч пройдет 31 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. США — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

США

Американцы после пяти сыгранных матчей занимают в своей группе второе место. Отставание от Финляндии составляет одно очко. У США есть реальный шанс завершить групповой этап на первом месте.

В недавнем матче сборная США одержала победу над Норвегией — 2:1. Встреча, вопреки, ожиданиям получилась не такой простой, соперник неплохо сопротивлялся. Но ключевую роль сыграл все же настрой американцев — после двух заброшенных шайб они явно сбавили обороты. И это нормально, учитывая то, что играть приходится почти каждый день.

В общем, команда Джека Капуано решил немного поберечь силы на предстоящие матчи с Германией и Россией. Но даже несмотря на этой, ей удалось продлить серию побед до четырех матчей.

Сборная США на этом чемпионате мира еще ни разу не пропускала за матч больше двух шайб.

Германия

Тем временем Германия поставила под сомнение свое дальнейшее участие на турнире. Хотя начиналось все лучше не придумаешь.

Немцы уверенно выиграли три первых матча, в том числе против Канады. Но потом что-то сломалось.

По всей видимости, сборная Германии слишком рано поверила, что выход из группы не станет для нее проблемой. После яркого матча с канадцами команда Тони Седерхольма сенсационно проиграла Казахстану (2:3).

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А потом Германия проиграла Финляндии. И тут важно отметить, что финны позволили немцам нанести по своим воротам всего лишь 13 бросков.

Прогноз и ставка

На США в этом матче можно поставить за 1.53, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.95, а победу Германии — тоже за 4.95.

Немцы очень неубедительно провели недавние матчи. Если в игре с канадцами они действительно выглядели очень бодро, но против Казахстана и Финляндии команда Седерхольма разочаровала, и, прежде всего, это касается ее действий в атаке.

Ставка — победа США + общий тотал матча больше 3,5 за 1.77.

Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб в третьем периоде больше 1,5 за 1.58.