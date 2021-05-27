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    Сможет ли Швеция выиграть у Чехии?

    Швеция — Чехия. Прогноз (к. 1.85) и ставки на чемпионат мира по хоккею 27 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2021 Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз и ставки на Швеция — Чехия
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    Сборная Швеции
    Сборная Швеции сыграет против команды Чехии в рамках четвертого тура чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 27 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    Шведы, похоже, разозлились. После двух провальных матчей «Тре Крунур» во вторник разорвали в клочья Швейцарию — 7:0.

    Швейцарцы вышли играть против Швеции, которая только что сенсационно уступила Дании и Беларуси, а попали на команду, которая реально готова бороться за золотые медали.

    Удивительно, конечно, как так получилось, что шведы не набрали ни одного очка в матчах с простыми соперниками, но потом взяли и разгромили Швейцарию, которая для некоторых является одним из фаворитов этого ЧМ.

    Возможно, это связано с изменениями в составе. После двух поражений тренерский штаб шведской сборной дозаявил четырех игроков. Но с другой стороны, это не представители НХЛ, а парни из чемпионата Швеции. По всей видимости, команда просто наконец-то проснулась.

    Чехия

    Тем временем чехи после трех матчей находятся на предпоследнем месте в группе. И самое главное, что по игре команда Филипа Пешана пока вообще не впечатляет.

    В стартовом туре Чехия проиграла россиянам — 3:4. Чехи сравняли счет незадолго до завершения основного времени, но на последней минуте пропустили четвертую шайбу.

    После этого было поражение от Швейцарии — 2:5. Здесь чешских хоккеистов подвела дисциплина. Четыре из пяти шайб швейцарцы забросили при игре в большинстве.

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    Свои первые очки Чехия набрала в матче против Беларуси — победа со счетом 3:2 с решающим голом в овертайме.

    Прогноз и ставка

    На победу Швеции в этом матче можно поставить за 2.46, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.35, а победу Чехии — за 2.73.

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    Яркая победа над Швейцарией наверняка добавит уверенности шведской команде, но в данном случае от ставки на исход все-таки лучше воздержаться.

    Ставка — тотал заброшенных шайб больше 5,0 за 1.85. Это, пожалуй, оптимальный вариант.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб в третьем периоде больше 1,5 за 1.72.

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