Сборная Швеции сыграет против команды Чехии в рамках четвертого тура чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 27 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы, похоже, разозлились. После двух провальных матчей «Тре Крунур» во вторник разорвали в клочья Швейцарию — 7:0.

Швейцарцы вышли играть против Швеции, которая только что сенсационно уступила Дании и Беларуси, а попали на команду, которая реально готова бороться за золотые медали.

Удивительно, конечно, как так получилось, что шведы не набрали ни одного очка в матчах с простыми соперниками, но потом взяли и разгромили Швейцарию, которая для некоторых является одним из фаворитов этого ЧМ.

Возможно, это связано с изменениями в составе. После двух поражений тренерский штаб шведской сборной дозаявил четырех игроков. Но с другой стороны, это не представители НХЛ, а парни из чемпионата Швеции. По всей видимости, команда просто наконец-то проснулась.

Чехия

Тем временем чехи после трех матчей находятся на предпоследнем месте в группе. И самое главное, что по игре команда Филипа Пешана пока вообще не впечатляет.

В стартовом туре Чехия проиграла россиянам — 3:4. Чехи сравняли счет незадолго до завершения основного времени, но на последней минуте пропустили четвертую шайбу.

После этого было поражение от Швейцарии — 2:5. Здесь чешских хоккеистов подвела дисциплина. Четыре из пяти шайб швейцарцы забросили при игре в большинстве.

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Свои первые очки Чехия набрала в матче против Беларуси — победа со счетом 3:2 с решающим голом в овертайме.

Прогноз и ставка

На победу Швеции в этом матче можно поставить за 2.46, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.35, а победу Чехии — за 2.73.

Яркая победа над Швейцарией наверняка добавит уверенности шведской команде, но в данном случае от ставки на исход все-таки лучше воздержаться.

Ставка — тотал заброшенных шайб больше 5,0 за 1.85. Это, пожалуй, оптимальный вариант.

Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб в третьем периоде больше 1,5 за 1.72.