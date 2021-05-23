ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЖоржиньоБорьба за топ-4 в АПЛ. Удержат ли «Челси» и «Ливерпуль» свои позиции? Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно «Бостон» Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Колорадо» разгромил «Сент-Луис»
  • 16:39
    • В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса
  • 16:32
    • «Спартак» подпишет с Мозесом трехлетний контракт
  • 14:34
    • Хет-трик Йенсена принес Дании победу над Швецией на ЧМ-2021
    Все новости спорта

    Норвегия обыграет Италию с крупным счетом?

    Норвегия — Италия. Прогноз (к. 2.12) и ставки на ЧМ-2021 23 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею-2021 Прогнозы на сборную Норвегии Прогнозы на сборную Италии
    Прогноз и ставки на Норвегия — Италия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Норвегия стартовала на ЧМ-2021 с поражения от Германии
    Сборная Норвегии сыграет против команды Италии во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:15 мск. Норвегия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 23 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.10
  • X
  • 11.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка!
    •

    Норвегия

    Норвегия — один из двух аутсайдеров группы B. И в этом уже можно было убедиться в первые дни турнира.

    В субботу норвежцы попали под Германию, которая вполне может стать одной из главных сенсаций чемпионата мира. Скандинавы пропустили от финалистов Олимпиады-2018 пять шайб — 1:5.

    Понятно, что у сборной Норвегии нет звезд, но зато некоторые ее хоккеисты выступают в крепком чемпионате Швеции, но в своих клубах они явно не не ведущих ролях.

    На предыдущем чемпионате мира Норвегия заняла шестое место в своей группе. По всей видимости, сейчас будет что-то подобное.

    Италия

    А это главный аутсайдер турнира. При этом итальянцам еще и ужасно не повезло.

    Незадолго до начала ЧМ сразу 15 человек из сборной Италии сдали положительные тесты на коронавирус. Среди них оказались и главный тренер команды, и важные игроки, некоторых при этом и вовсе пришлось исключить из заявки.

    В общем, Италия здесь больше для количества, ничего толкового от нее ждать не стоит.

    Правда, в первом туре даже такая Италия умудрилась забросить четыре шайбы немцам. Другое дело, что в ответ ей прилетело еще больше — 4:9, с таким счетом итальянцы уступили сборной Германии.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Тут, по всей видимости, важным моментом стал настрой немецкой команды на многострадальную Италию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Норвегия разгромно выиграет в предстоящем матче. На победу норвежцев можно поставить за 1.10, на итальянцев — за 19.25, ничью в основное время предлагают за 10.50.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Два года назад Норвегия обыграла Италию в рамках группового этапа ЧМ со счетом 7:1. Не исключено, что в этот раз «скуадра» получит еще больше, учитывая ее состояние.

    Ставка — победа Норвегии с форой (-3,5) за 2.12.

    По сути, это единственный шанс Норвегии одержать на этом ЧМ крупную, уверенную победу. Дальше таких соперников не будет.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Великобритания — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Штутгарт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рууд — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рух Брест — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    Норвегия — Италия: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.05.2021. Прогнозы на хоккей. Норвегия обыграет Италию с крупным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры