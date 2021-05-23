Сборная Норвегии сыграет против команды Италии во втором туре группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:15 мск. Норвегия — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Норвегия — один из двух аутсайдеров группы B. И в этом уже можно было убедиться в первые дни турнира.

В субботу норвежцы попали под Германию, которая вполне может стать одной из главных сенсаций чемпионата мира. Скандинавы пропустили от финалистов Олимпиады-2018 пять шайб — 1:5.

Понятно, что у сборной Норвегии нет звезд, но зато некоторые ее хоккеисты выступают в крепком чемпионате Швеции, но в своих клубах они явно не не ведущих ролях.

На предыдущем чемпионате мира Норвегия заняла шестое место в своей группе. По всей видимости, сейчас будет что-то подобное.

Италия

А это главный аутсайдер турнира. При этом итальянцам еще и ужасно не повезло.

Незадолго до начала ЧМ сразу 15 человек из сборной Италии сдали положительные тесты на коронавирус. Среди них оказались и главный тренер команды, и важные игроки, некоторых при этом и вовсе пришлось исключить из заявки.

В общем, Италия здесь больше для количества, ничего толкового от нее ждать не стоит.

Правда, в первом туре даже такая Италия умудрилась забросить четыре шайбы немцам. Другое дело, что в ответ ей прилетело еще больше — 4:9, с таким счетом итальянцы уступили сборной Германии.

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Тут, по всей видимости, важным моментом стал настрой немецкой команды на многострадальную Италию.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Норвегия разгромно выиграет в предстоящем матче. На победу норвежцев можно поставить за 1.10, на итальянцев — за 19.25, ничью в основное время предлагают за 10.50.

Два года назад Норвегия обыграла Италию в рамках группового этапа ЧМ со счетом 7:1. Не исключено, что в этот раз «скуадра» получит еще больше, учитывая ее состояние.

Ставка — победа Норвегии с форой (-3,5) за 2.12.

По сути, это единственный шанс Норвегии одержать на этом ЧМ крупную, уверенную победу. Дальше таких соперников не будет.