Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет в «BB&T Центре» 19 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

В турнирной таблице Центрального дивизиона хоккейный клуб из Санрайза финишировал на втором месте. В 56 играх регулярного первенства ему удалось заработать 79 очков.

В «регулярке» «Флорида» одержала 37 побед, 26 из них «коты» смогли оформить в основное время. А набрала баллы команда в 70.5% своих выступлений.

Концовку чемпионата «пантеры» провели красиво. Они выиграли шесть поединков кряду. Сперва подопечные Джоэля Кенневилля прихлопнули «Нэшвилл» (7:4), а затем дважды разобрались с «Чикаго» (4:3 ОТ; 5:4).

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Позже «Флорида» победила «Даллас» (5:4 ОТ) и раздавила «Тампу» (5:1; 4:0). А вот в Кубок Стэнли этот успел «коты» не перенесли, поскольку в первом матче они слились «Тампе» (4:5).

«Тампа-Бэй»

Еще один представитель Флориды закончил регулярный сезон на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 поединках он завоевал 75 баллов.

В текущем розыгрыше НХЛ «Тампа-Бэй» добыла 36 побед (29 в ходе часа основного времени) и заработала очки в 67% поединков. Сезон «молнии» завершили не очень удачно.

В четырех встречах из шести последних команда Джона Купера оказалась слабее оппонентов. Сперва «Тампа» неожиданно слилась «Детройту» (0:1 Б), а затем взяла у «Ред Уингз» реванш (2:1).

Позже «молнии» победили (6:2) и проиграли (2:5) «Далласу» и дважды влетели «Флориде» (1:5; 0:4). В первом поединке Кубка Стэнли «Тампа» сумела отомстить «пантерам» за предыдущие встречи (5:4).

Прогноз

Победа «Флориды» оценивается в 2.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.42, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.39.

Предыдущий матч сперва складывался для «Флориды» удачно, но потом «Тампа» пару раз отыгралась, а на 18-й минуте забросила шайбу, которая оказалась победной.

Разумеется, после обидного поражения обозленная команда Кенневилля будет пытаться сравняться в серии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» больше 2.5 с коэффициентом 1.70.