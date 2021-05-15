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    Добудут ли шведы хоть одну победу на Евротуре?

    Швеция — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч чешских игр Евротура 15 мая 2021 года

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    Сборная Швеции в матче с Чехией
    В матче чешских игр Евротура Швеция сыграет с Финляндией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 15 мая. Начало встречи — в 12:00 мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швеция

    В общем зачете Евротура сезона 2020/21 шведская сборная находится на третьем месте. В 11 сыгранных матчах ей удалось набрать 12 очков, а разница голов команды — 25:30.

    Самым провальным для Швеции оказался Кубок Карьяла, в котором сборная финишировала последней, уступив Чехии (1:4), России (1:2 Б) и Финляндии (2:3).

    В Кубке Первого канала «три короны» смогли набрать 4 балла и занять второе место, а в шведских играх Beijer подопечные Юхана Гарпенлева заработали 6 очков, но тоже оказались вторыми.

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    Перед стартом майского Евротура Швеция в товарняках победила (4:2) и проиграла (2:3) Дании, а также прихлопнула Норвегию (5:2; 5:3). А в ходе чешских игр шведы слились России (4:6) и Чехии (2:3 ОТ).

    Финляндия

    Финская сборная в 11 встречах Евротура насобирала 11 очков, забила 21 гол и пропустила 33 шайбы. В общей таблице она находится на последнем месте.

    В Кубке Карьяла, который прошел в ноябре, сборная Финляндии оказалась третьей с 3 баллами, ровно как и в Кубке Первого канала. Тогда «львята» также получили три пункта.

    Менее удачно подопечные Юкки Ялонена выступили на шведских играх Beijer. В квартете они в очередной раз финишировали третьими, но смогли набрать всего 2 очка.

    В зачете чешских игр финская сборная пока находится на второй позиции с тремя баллами и отстает от лидеров на 2 очка. В паре поединков «львы» проиграли Чехии (1:2) и разгромили Россию (4:1).

    Прогноз

    Победа Швеции оценивается в 2.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу Финляндии — 2.67.

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    Результаты Швеции не могут устраивать ни тренерский штаб, ни самих хоккеистов. В двух поединках шведы бились с соперниками до последнего, но в атаке им вечно не хватало настырности.

    В двух встречах «три короны» пропустили 9 голов. Пока это худший показатель среди остальных. Но в финальной игре Евротура шведы, безусловно, попытаются проявить себя с лучшей стороны, учитывая, что у соперника также хватает проблем. Наши прогноз и ставка — победа Швеции с форой 0 за 2.04.

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