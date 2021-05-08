ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Питтсбург» забросил 15 шайб в двух последних матчахНХЛ. «Питтсбург» забросил 8 шайб «Баффало», «Бостон» разгромил «Рейнджерс» Диего СимеонеНа грани чемпионства и одновременно на грани увольнения «Челси» — «Реал»Магия Тухеля. Молодая энергия «Челси» превзошла увядающий «Реал»
  • 08:04
    • Сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021
  • 11:00
    • Стали известны соперники по группе сборной России на ЮЧМ-2022
  • 09:32
    • «Клипперс» разгромили «Лейкерс», «Даллас» выиграл у «Бруклина»
  • 08:27
    • Матвей Мичков признан самым ценным игроком ЮЧМ-2021
    Все новости спорта

    Захочет ли «Вашингтон» возвращать лидерство в дивизионе?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.78) на хоккейный матч НХЛ 8 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Филадельфию Флайерз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Орлов
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфия». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    Столичный клуб провел в регулярном чемпионате 53 игры, за которые он получил 73 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Кэпс» находятся на втором месте.

    В конце своих апрельских выступлений в НХЛ «Вашингтон» трижды встретился с «Айлендерс». Два матча прошли в «Нассау Колизеум», где гости со столицы одержали верх (1:0 Б; 6:3).

    А в домашней игре против «островитян» подопечные Питера Лавиолетта победили минимально (1:0). В последнем апрельском поединке «Кэпс» слились «Питтсбургу» (4:5 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Уступил «Вашингтон» «пингвинам» и во втором стыковом матче (0:3), после чего ребята Лавиолетта дважды хлопнули «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (6:3; 4:2).

    «Филадельфия»

    Филадельфийская команда провела в чемпионате 53 встречи и набрала за все время 53 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает шестую позицию.

    После разгромного поражения от «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» 24 апреля (1:4) «Филадельфия» четырежды сыграла с «Нью-Джерси». В трех поединках против «дьяволов» оранжевые оказались слабее.

  • НХЛ. «Питтсбург» забросил 8 шайб «Баффало», «Бостон» разгромил «Рейнджерс»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 мая
  • Сегодня

    • В первом матче их противостояния подопечные Алена Виньо победили (4:3 Б), а три следующих встречи завершились для «Флайерз» потерями баллов в основное время (4:6; 3:5; 1:4).

    Два последних поединка «Филадельфия» провела в битве с соперником из одного штата. В первой игре с «Питтсбургом» «летчики» были на высоте (7:2), а во второй они сами слились (3:7).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Филадельфии» — 3.96.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Несмотря на то что «Кэпс» давно решили задачу по выходу в плей-офф, они хотели бы оказаться лидерами Восточного дивизиона, подвинув «Питтсбург» с первой позиции.

    Поэтому в оставшихся матчах «регулярки» команда Лавиолетта не будет сбавлять обороты. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с коэффициентом 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Тим — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Надаль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ахмат — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сочи — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бублик — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Берреттини — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ланс — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.22
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тенерифе — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боавишта — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Рубин» Леонида Слуцкого по-прежнему претендует даже на второе место
  • Война за второе место и разборки на дне. Все интриги РПЛ перед решающими турами
    • 12:48 03/05/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 08.05.2021. Прогнозы на хоккей. Захочет ли «Вашингтон» возвращать лидерство в дивизионе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры