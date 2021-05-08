В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфия». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 8 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

Столичный клуб провел в регулярном чемпионате 53 игры, за которые он получил 73 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона «Кэпс» находятся на втором месте.

В конце своих апрельских выступлений в НХЛ «Вашингтон» трижды встретился с «Айлендерс». Два матча прошли в «Нассау Колизеум», где гости со столицы одержали верх (1:0 Б; 6:3).

А в домашней игре против «островитян» подопечные Питера Лавиолетта победили минимально (1:0). В последнем апрельском поединке «Кэпс» слились «Питтсбургу» (4:5 ОТ).

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Уступил «Вашингтон» «пингвинам» и во втором стыковом матче (0:3), после чего ребята Лавиолетта дважды хлопнули «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» (6:3; 4:2).

«Филадельфия»

Филадельфийская команда провела в чемпионате 53 встречи и набрала за все время 53 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона она занимает шестую позицию.

После разгромного поражения от «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден» 24 апреля (1:4) «Филадельфия» четырежды сыграла с «Нью-Джерси». В трех поединках против «дьяволов» оранжевые оказались слабее.

В первом матче их противостояния подопечные Алена Виньо победили (4:3 Б), а три следующих встречи завершились для «Флайерз» потерями баллов в основное время (4:6; 3:5; 1:4).

Два последних поединка «Филадельфия» провела в битве с соперником из одного штата. В первой игре с «Питтсбургом» «летчики» были на высоте (7:2), а во второй они сами слились (3:7).

Прогноз

Победа «Вашингтона» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Филадельфии» — 3.96.

Несмотря на то что «Кэпс» давно решили задачу по выходу в плей-офф, они хотели бы оказаться лидерами Восточного дивизиона, подвинув «Питтсбург» с первой позиции.

Поэтому в оставшихся матчах «регулярки» команда Лавиолетта не будет сбавлять обороты. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с коэффициентом 1.78.