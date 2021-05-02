В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Коламбус». Матч пройдет на «PNC-арене» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Команда из Северной Каролины оформила себе выход в плей-офф. На данный момент она лидирует в Центральном дивизионе с 73 баллами, добытыми в 50 встречах.

В конце «регулярки» «Каролина» продолжает чувствовать себя уверенно. Она по-прежнему часто побеждает, лишь изредка оступаясь. Во второй половине апреля «Кейнс» дома дважды разобрались с «Нэшвиллом» (4:1; 3:1).

Затем команду Рода Бриндамора ждала «Тампа-Бэй». На «Амали Арене» «ураганы» один раз уступили (2:3 ОТ) и добыли крупную победу (4:1).

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Позже «Каролина» победила (4:2) и проиграла (3:4 ОТ) «Флориде», а затем с похожим сценарием провела поединки против «Далласа» (3:4 ОТ; 5:1). В недавней встрече она взяла верх над «Детройтом» (3:1).

«Коламбус»

Хоккейный клуб из Огайо сыграл в 51 поединке сезона. За это время ему удалось набрать всего 42 балла. В таблице Центрального дивизиона «мундиры» занимают последнее место.

С 9 по 26 апреля «Коламбус» провел ужасную серию, во время которой «Блю Джекетс» проиграли десять матчей. В начале черной полосы команда крупно влетела «Тампе» (4:6).

После поединка с «молниями» подопечные Джона Торторелла дважды слились «Чикаго» (3:4; 3:4 ОТ), а затем были разгромлены «Далласом» в гостях (1:4; 1:5).

Далее «Коламбус» не справился с «Флоридой» (2:4; 1:5) и снова проиграл «Тампе-Бэй» (1:3; 3:4 ОТ). Но в последнем поединке коллектив из Огайо размочил былые неудачи победой над «Детройтом» (1:0 Б).

Прогноз

Победа «Каролины» оценивается в 1.68, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Коламбуса» — 4.54.

Несмотря на то что «Кейнс» уже пробились в плей-офф, они не будут играть вполсилы с соперником, который очень плохо выглядит в заключительной части сезона.

На своем льду «ураганы» спокойно разберутся с гостями из Огайо. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» с коэффициентом 1.68.