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    «Бостон» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 1 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Баффало»
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    Тейлор Холл
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Баффало». Матч пройдет в «ТД Гарден» 1 мая. Начало встречи — в 20:00 мск. «Бостон» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    В 49 матчах регулярного сезона НХЛ клуб из Массачусетса заработал 64 очка. В турнирной таблице Восточного дивизиона он замыкает первую четверку.

    Не так давно уверенный в собственных силах «Бостон» провел 6-матчевую серию без поражений, которая началась в игре с «Баффало» 14 апреля (3:2 Б).

    Позже команда Брюса Кэссиди разгромила «Айлендерс» (4:1; 3:0), прибила «Вашингтон» (6:3) и взяла верх над «Баффало» (2:0; 5:1). Прервалась же победная полоса в третьей стыковой игре с «Сэйбрз» (4:6).

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    Далее «Бостон» минимально уступил «Питтсбургу» (0:1), после чего неплохо ответил «пингвинам» (3:1). В последнем матче «Брюинз» устроили погром «Баффало» (5:2).

    «Баффало»

    Команда из Буффало провела в «регулярке» 51 встречу. Но заработать в этих матчах ей удалось всего 33 очка, из-за чего в Восточном дивизионе «мечи» занимают последнее место.

    Во второй половине апреля «Баффало» провел пять поединков подряд в родных стенах. Однако выиграть на своем льду «Сэйбрз» удалось только два раза.

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    • Сперва в «КиБанк Центре» коллектив Дона Гранато уступил «Питтсбургу» (2:3) и обыграл «Пенс» в другом матче (4:2). Далее было два поражения (0:2; 1:5) и победа над «Бостоном» (6:4).

    После противостояния с «Брюинз» «Баффало» отправился в «Мэдисон Сквер Гарден», где дважды пострадал от «Рейнджерс» (3:6; 1:3). А в «ТД Гарден» «Сэйбрз» влетели «Бостону» (2:5).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Баффало» — 5.55.

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    Несмотря на два поражения в трех предыдущих матчах, «Бостон» находится в прекрасной форме. Он уверенно несется к плей-офф и команды вроде «Баффало» не могут ему в этом помешать.

    В «ТД Гарден» коллектив Кэссиди снова должен легко проходить гостей из Буффало. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» с форой -1.5 за 1.74.

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