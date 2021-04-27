В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 27 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Коллектив из Теннесси провел в регулярном первенстве 49 матчей, в которых ему удалось заработать 54 балла. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» занимает четвертую строчку.

В начале этого месяца «саблезубые» выиграли три встречи кряду. В коротенькой серии они взяли верх над «Чикаго» (3:0) и «Детройтом» (3:2 Б; 7:1).

А в следующем матче «Нэшвилл» не сумел справиться с «Тампой» (0:3). Однако позже подопечные Джона Хайнса одержали верх над «Далласом» (3:2 Б) и отомстили «молниям» за былые обиды (7:2).

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Далее «Предс» дважды слились «Каролине» (1:4; 1:3), а затем разгромили «Чикаго» (5:2). Свои последние игры «Нэшвилл» провел в «Юнайтед Центре», где он уступил (4:5 ОТ) и разделался с «Чикаго» (3:1).

«Флорида»

Ребята из Санрайза провели в регулярном первенстве 49 матчей, в которых набрали 67 баллов. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда занимает второе место.

С 7 по 18 апреля «Флорида» находилась в разъездах. На чужом льду она сыграла в 6 поединках, в четырех из которых уступила. В паре встреч «коты» влетели «Каролине» (2:5; 0:3).

Затем подопечные Джоэля Кенневилля проиграли «Далласу» (1:4) и взяли верх над «шерифами» в дуэли 14 апреля (3:2 ОТ). Позже «пантеры» уступили (2:3 ОТ) и победили (5:3) «Тампу-Бэй» (5:3).

Вернувшись домой, «Флорида» приняла участие еще в четырех матчах. В «BB&T Центре» хозяева разобрались с «Коламбусом» (4:2; 5:1), а также проиграли (2:4) и победили (4:3 ОТ) «Каролину».

Прогноз

Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Флориды» — 2.24.

Турнирная ситуация в Центральном дивизионе складывается так, что «Флорида» постепенно приближается к выходу в плей-офф, в то время как «Нэшвилл» заочно бьется с «Далласом» и «Чикаго» за топ-4.

Команда Хайнса в каждой игре старается набирать очки и следит за осечками соперников. В грядущей встрече баллы нужны обоим, поэтому от двух ярких команд хотелось бы увидеть результативную зарубу. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.73.