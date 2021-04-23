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    От игры в Санрайзе ждать большого количества голов?

    «Флорида» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.74) на хоккейный матч НХЛ 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Каролина»
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    Никита Гусев
    В матче регулярного сезона НХЛ «Флорида» будет принимать «Каролину». Матч пройдет в «BB&T Центре» 23 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флорида»

    Приняв участие в 47 поединках регулярного первенства, коллектив из Санрайза заработал 65 очков, благодаря чему он сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона.

    7 апреля «Флорида» провела встречу с «Каролиной» на «PNC-арене». В этой игре гости потерпели крупное поражение (2:5). Из-за осечки «коты» оборвали свой победный отрезок, который насчитывал 6 поединков.

    Уступили ребята Джоэля Кенневилля «Каролине» и во втором стыковом матче (0:3), после чего «пантеры» крупно слились «Далласу» (1:4), но сумели взять у «шерифов» реванш 14 апреля (3:2 ОТ).

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    Затем «Флорида» дважды встретилась с «Тампой». В этом противостоянии команда из Санрайза проиграла (2:3 ОТ) и оказалась сильнее (5:3). В недавних поединках «пантеры» разнесли «Коламбус» (4:2; 5:1).

    «Каролина»

    Команда из города Роли имеет в своей копилке 65 баллов, добытых в 45 матчах чемпионата. В рейтинге Центрального дивизиона она находится на первой позиции.

    После поражения от «Далласа» во встрече 4 апреля (3:2) «Каролина» выстрелила небольшой серией из пяти побед. Она обыграла «Даллас» (1:0) и разнесла «Флориду» (5:2; 3:0).

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    • Долго продержаться без потерь «ураганам» не удалось из-за «Детройта». Дважды на своем льду подопечные Рода Бриндамора уступили «крылышкам» (4:5 Б; 1:3).

    Следующим соперником оказался «Нэшвилл», с которым «Кейнс» разобрались довольно легко (4:1; 3:1). А в поединках с «Тампой» «Каролина» проиграла (2:3 ОТ) и добыла крупную победу (4:1).

    Прогноз

    Победа «Флориды» оценивается в 2.49, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Каролины» — 2.43.

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    В Санрайзе зрители увидят рубилово двух лидеров дивизиона, которые имеют одни из лучших показателей в атаке среди остальных соперников по таблице.

    В нынешнем сезоне «Флорида» и «Каролина» пересекались между собой 6 раз. В четырех матчах они забрасывали суммарно 6+ голов. Поэтому ожидаем «верхового» исхода и в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.74.

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