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    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз и ставка (к. 1.71) на хоккейный матч НХЛ 14 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    Оши Ти Джей
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.60
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    В 42 играх регулярного чемпионата хоккейный клуб, представляющий столицу, заработал 58 баллов, благодаря чему он возглавляет таблицу Восточного дивизиона.

    Недавно «Вашингтон» пережил неприятные встречи с клубами из Нью-Йорка. В последнем мартовском поединке «Кэпс» влетели «Рейнджерс» (2:5), а затем они были разбиты «Айлендерс» (4:8).

    После провальных матчей подопечные Питера Лавиолетта отыгрались на «Нью-Джерси». В Ньюарке столичные гости дважды взяли верх (2:1 ОТ; 5:4). Затем была встреча с «Айлендерс», в которой «Вашингтон» снова потерял очки (0:1).

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    Уступили «Кэпс» и «Бостону» 9 апреля (2:4). В последних матчах коллектив Лавиолетта победил «Баффало» (4:3) и проехался катком по «Бостону» (8:1).

    «Филадельфия»

    Команда из Пенсильвании провела в чемпионате 42 встречи, заработав в них 44 балла. В турнирной таблице Восточного дивизиона она опустилась на шестую позицию.

    В апреле «Филадельфия» успела провести семь матчей, но победить ей удалось только в двух играх. Первого числа текущего месяца оранжевые крупно влетели «Баффало» (1:6).

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    • Затем «летчики» потеряли очки и в противостоянии с «Айлендерс» (2:3 Б). Одну из немногочисленных побед коллективу Алена Виньо удалось завоевать в битве с «Бостоном» (3:2 ОТ).

    Но в следующей же дуэли с «Бис» «Филадельфия» потерпела неудачу (2:4). Далее «Флайерз» уступили «Айлендерс» (2:3 Б), хлопнули «Бостон» (3:2) и проиграли «Баффало» (3:5).

    Прогноз

    Победа «Вашингтона» оценивается в 2.02, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Филадельфии» — 3.19.

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    У команды Алена Виньо продолжается игровой спад. Его клуб теряет очки в матчах с любого уровня соперниками, изредка разбавляя неудачи победами.

    С такой формой «Филадельфии» будет трудно рассчитывать на успех в дуэли с «Кэпс», которые у себя дома готовы наказать за любую ошибку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.71.

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